「地表最強小三」狂喊老公！謝和弦反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕謝和弦暌違3年發片全家總動員，把愛妻陳緗妮、女兒當「行動電源」的他用愛「充電」，滿足笑說：「老婆、女兒就是我最棒的啦啦隊。」

謝和弦、陳緗妮帶女兒一起拍MV。（馬槽音樂提供）

謝和弦的大女兒Melody超黏老爸，不時關心老爸有沒有吃飽，甚至貼心主動「遞水」，加上隨口一句就喊「老公」，都讓謝和弦甜到不行。

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有女萬事足的謝和弦笑說：「女兒根本是我的最強『公關』，到現場都幫我打點好，而且逢人就指著我的照片說『好帥』。」提及如何兼顧帶娃及通告，謝和弦供出最強「法寶」，「靠一包零食就搞定。」

謝和弦這次發片，宣布將展開全台簽名會，本月16日起從中壢跑起，一連兩個周末一路到桃園、嘉義、高雄、新竹等地與歌迷見面。

此外，謝和弦12月8日將在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦新歌會暨簽唱會，把家人當最強應援團的他，打算一家四口一起跑通告宣傳。

謝和弦、陳緗妮帶寶貝女兒亮相。（馬槽音樂提供）

謝和弦笑說：「因為每次出門上通告都只有帶大女兒，讓小女兒最近心情有點不美麗，感覺都心情不太好跟我們『抗議』，屆時想說把小女兒也帶上，讓她看看把拔上班的模樣也不錯。」

陳緗妮則無「爆料」，「趁著帶著女兒們上通告，讓她們搶先『實習』面對鏡頭一下，因為我跟阿扣計畫未來幫女兒發張兒歌專輯，到時候如果要上通告，就不用擔心她們太緊張了。」

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