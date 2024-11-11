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娛樂 音樂

《未來少女》曹晶晶想出國學醫 力挺姑婆曹金鈴為公益獻愛

〔記者陳慧玲／台北報導〕曹晶晶曾是《未來少女》女團薄荷水晶的成員，她也是知名舞蹈家曹金鈴的姪孫女，昨（10日）她也參與姑婆號召的公益園遊會表演，姑婆對她的表現相當滿意。

曹晶晶希望學醫助人，也力挺公益活動。（臺北市桔色關懷協會提供）曹晶晶希望學醫助人，也力挺公益活動。（臺北市桔色關懷協會提供）

曹金鈴成立「臺北市桔色關懷協會」後，親力親為舉辦大型關懷長者公益活動，為了這場銀髮族老歌欣賞及關懷園遊會，她展現好人脈，邀請文香演唱經典歌曲《飄浪之女》、《媽媽請你也保重》，另外還邀到劉尚謙、曹晶晶、曾治豪等出席活動。

曹晶晶（左起）、曹金鈴、文香、劉尚謙、曾治豪共同為公益活動獻愛。（臺北市桔色關懷協會提供）曹晶晶（左起）、曹金鈴、文香、劉尚謙、曾治豪共同為公益活動獻愛。（臺北市桔色關懷協會提供）

曹金鈴覺得每個人都可以學習優雅的老去。（臺北市桔色關懷協會提供）曹金鈴覺得每個人都可以學習優雅的老去。（臺北市桔色關懷協會提供）

曹晶晶退出女團後，被冰冰家族看上成為《超級冰冰Show》固定班底之一，她特別感謝白冰冰不吝給予舞台和教導，讓自己演出更為成熟。她也透露，未來將出國學醫，完成更大的心願。她這次力挺公益活動，看到台下長者臉上露出滿意的笑容，也覺得十分有成就感。

曹金鈴則提醒長輩們保持適度運動，學習新事物並與他人保持良好關係，同樣能有效提升生活品質，並讓老年人保持內外兼修的優雅。

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