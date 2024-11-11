路斯明忘不了亞洲 光棍節開心宣布「脫單」

〔記者李紹綾／台北報導〕路斯明今（11日）宣布加入凱渥集團大家庭，雖然他大部分時間在美國從事演員工作，但他始終心繫亞洲這片日益多元的市場，認為亞洲影視產業充滿新機遇，期待未來在此地獲得更多發展機會。

路斯明宣布加入凱渥集團，期許拓展演藝版圖。（凱渥提供）

路斯明現居洛杉磯，擁有豐富且多元的演藝經歷，橫跨於新馬地區、香港、台灣、韓國與美國等地，作品風格多樣且深具國際視野，展現了其卓越的表演實力。他近期參與Netflix《孫家兄弟》及公視影集《不夠善良的我們》，憑藉其自然真摯的演技，深受觀眾喜愛，並贏得了多方讚譽。

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路斯明宣布加入凱渥集團，期許拓展演藝版圖。（凱渥提供）

路斯明表示，希望在加入凱渥這個大家庭後能汲取更多經驗，並與大家一起切磋成長，共同凝聚團結的力量，在未來的事業上獲得更大的發展，「我非常期待加入凱渥，未來能挑戰更多不同角色，參與更多國際聯合製作，進一步拓展自己的演藝事業版圖。」

路斯明在《不夠善良的我們》與許瑋甯發展婚外情。（《不夠善良的我們》劇組提供）

此外，路斯明剛完成了2021年金馬創投入選，由王國燊執導，新加坡電影《好孩子》的拍攝，這部作品深情描繪一位失智母親與兒子之間的親情故事。電影目前正進行後期製作，預計於2025年上映。

路斯明在《不夠善良的我們》與許瑋甯發展婚外情。（《不夠善良的我們》劇組提供）

凱渥集團表示，路斯明的加入為公司注入了新的國際能量，將積極支持他在影視領域的持續發展，並期待與他共同創造輝煌的成就。

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