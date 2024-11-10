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娛樂 音樂

甜爆了！蕭敬騰和老婆蜜月後首次現身 大元、鼓鼓揭婚事進度

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王陶喆今（10日）晚在小巨蛋舉辦第二場「2024 陶喆 SOUL POWER II」世界巡迴演唱會，演藝圈多位藝人到場欣賞，包括金曲歌王蕭敬騰和金曲歌后A-Lin都來看演唱會，這也是蕭敬騰和老婆Summer舉辦世紀婚禮，又去度蜜月後首次一起公開現身，蕭敬騰也回應挑戰大巨蛋的想法。另外鼓鼓和未婚妻大元也難得聯袂受訪，大元笑說最怕被媒體拱兩人公開親吻。

蕭敬騰（右）與老婆Summer現身陶喆演唱會。（記者潘少棠攝）蕭敬騰（右）與老婆Summer現身陶喆演唱會。（記者潘少棠攝）

被問到會想唱上大巨蛋嗎？蕭敬騰爽快回說：「想！」身為他經紀人的老婆Summer則說：「公司會安排。」

蕭敬騰夫婦被問今晚來看演唱會也算出來約會嗎？兩人甜蜜說平常很常兩人一起約會，像是在家吃宵夜、聽音樂，也有約會感。最想聽陶喆什麼歌曲？蕭敬騰說都好，Summer也說：「真的都好，我很喜歡他的歌。」

大元（左）與鼓鼓被問到婚禮進度。（記者潘少棠攝）大元（左）與鼓鼓被問到婚禮進度。（記者潘少棠攝）

鼓鼓和大元被媒體拱比出愛心，大元顯得緊張，她坦言因為一起露面，就是怕媒體要他們現場親親，像婚禮一樣，但她希望還是留到婚禮再親。

大元和鼓鼓都很喜歡陶喆的歌曲，鼓鼓說應該三分之二的歌曲都會跟著唱，他在車上放歌給大元聽，複習陶喆歌單。鼓鼓還說以前就看過陶喆演唱會影片，「演唱會音檔每天都在聽，演唱會talking倒背如流，串流上有很多影片。」並說學習唱歌路上常以陶喆的音樂開嗓。

大元說：「我也是從出道以前就聽陶喆的歌，幾乎每一首都會唱，每一首歌都可以跟著一起唱，滿多首都很喜歡。」另被問到婚禮進度，鼓鼓說：「明年登記。」

戴愛玲（左）、A-Lin也買票捧場陶喆演唱會。（記者潘少棠攝）戴愛玲（左）、A-Lin也買票捧場陶喆演唱會。（記者潘少棠攝）

A-Lin和戴愛玲自己買票來捧場，A-Lin說：「陶喆大哥是我少女時代的偶像，也是R&B的教父，他唱非常多經典歌，昨天有看朋友po的片段。」明年她也要唱回小巨蛋，希望能邀請到陶喆當她嘉賓。戴愛玲則說，喜歡陶喆搖滾歌曲，聽他唱《黑色柳丁》很過癮。

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