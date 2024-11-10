（影）林政勳領片酬做4份工！首闖金馬笑稱「爸爸只關心颱風假」

〔記者廖俐惠／台北報導〕張作驥導演的新作《優雅的相遇》今天（10日）在金馬首映，入圍最佳新演員的林政勳表示演戲了20幾年終於被看見，他引述侯孝賢導演的名言「鑽木取火終於冒煙」。而他的家人也很為他開心，爸爸雖然嘴上只關心颱風假，其實到處跟朋友炫耀孩子入圍的喜訊，讓林政勳笑說：「這就是父子的情感啦！」

高文宏（左）、張作驥。（記者潘少棠攝）

導演張作驥率領《優雅的相遇》製片人高文宏、演員林政勳、雷婕熙、尤勝鋒、王孝元、謝明君、陳龔葳、楊欣儀等人一同受訪。林政勳有著一張明星臉，多次被誤認是「柯宇綸」，由於實在太過相像，就連嚴正澄清「我不是柯宇綸」，對方仍然不相信。

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林政勳獲得入圍肯定，直呼至今仍不敢相信是真的，得知獲得提名的當天，睡前許多過去的辛酸過程都歷歷在目。他回憶起從到洗衣店打工、開過計程車、發過傳單、賣過腳踏車等等，做過各式各樣的工作。之後發現自己喜歡電影，因此存了39.5萬預備金，毅然決然投入電影行業。

《優雅的相遇》演員幾乎都是素人，導演張作驥也為了讓他們體會工作人員的辛苦，幾乎每一位演員也都有參與幕後工作，演員們都是領一份薪水做四份工。

林政勳（記者潘少棠攝）

林政勳罹患躁鬱症，拍攝過程中有輕微發作，手麻或呼吸不順，更自爆拍攝時會出現心悸狀況，還擔心跳太大聲被收音進去，「不過這也是幫助進入角色，提醒我的心臟是別人的。」恰巧符合他在片中動過換心手術的設定。

這是林政勳首度擔任長片男主角，但其實他在9歲就開始接觸拍戲，曾演過《草山春暉》、《綠光森林》等等，雖然國中時一度為專注課業，暫離戲劇領域，但高中、大學仍選擇就讀表演相關科系，一直都沒有放棄。

王孝元（記者潘少棠攝）

尤勝鋒（記者潘少棠攝）

演員王孝元第一次看電影就哭了，感覺當時的情景如跑馬燈般出現。尤勝鋒在片中飾演小混混，對戲的演員還真的是來自電影《角頭》的臨演，張作驥大讚他演的很好，但尤勝鋒坦言自己是真的很害怕，「導演要我演很害怕的樣子，說我演得不錯，我說我沒在演，當時的我真的害怕極了。」

楊欣儀（記者潘少棠攝）

雷婕熙（記者潘少棠攝）

楊欣儀遺憾戲份不多，雷婕熙則透露片中的牆壁上的畫都是出自她手，演員還身兼美術。謝明君自爆拍攝意外沾到排泄物，直到現在才告訴大家，驚呆眾人，陳龔葳則是飾演林政勳的姊姊，舞蹈能力見長的她笑說「會劈腿」，但澄清不是感情上的不忠。

謝明君（記者潘少棠攝）

陳龔葳（記者潘少棠攝）

《優雅的相遇》將在12月13日上映。

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