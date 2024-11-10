（影）伊朗女星兒子「伸張人權」遭政府拘禁 母心臟病發驚嚇眾人

〔記者鍾志均／綜合報導〕63歲伊朗女星莉莉法哈德普爾（Lili Farhadpour）主演新作《我最喜歡的蛋糕》入圍今年柏林影展主競賽單元，她在片中多場逐愛烘焙戲讓觀眾看得甜滋滋，實際上卻打破伊朗禁忌；原來現實中的她也是俠女個性，為母則強。

莉莉法哈德普爾主演《我最喜歡的蛋糕》。（海鵬提供）

莉莉法哈德普爾曾因兒子貝蘭坦卡巴尼（Behrang Tankabani）因伸張人權遭到伊朗政府拘禁，火速趕往法院救子，又因政府隱瞞監禁地點，當場氣急攻心、心臟病突發而攻佔全國媒體版面；長期聲援社運的她，還曾人好端在家、卻莫名被捕入獄兩個月。各種歷練讓她膽識驚人。

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莉莉法哈德普爾在片中飾演寡居30年、一心求愛的老婦「瑪欣」，現實中則是伊朗知名的小說家及記者，還是德黑蘭文化藝術機構「Up Art Man」學院院長；投身女權運動多年的她，之前還響應「頭巾革命」，擁有「和平母親」別稱，是伊朗政府的頭疼人士。

《我最喜歡的蛋糕》女主角莉莉法哈德普爾、男主角伊斯麥依梅赫拉比出席柏林影展首映。（海鵬提供）

莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》不僅深得觀眾的心，獲國際影媒盛讚具有「煥然一新的生命力」，稱許她的演出「鼓舞人心」。

不過因片中情節觸犯伊朗禁忌，夫妻檔導演貝塔什薩納哈、瑪莉雅姆莫卡達遭到伊朗軟禁、無法出席柏林影展，法哈德普爾無所畏懼，帶著男主角梅赫拉比在記者會及紅毯上大秀雙導缺席照片，引發國際聲援。《我最喜歡的蛋糕》11月29日在台上映。

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