畇二豪放UU！首出寫真「雙手捧雪乳」被爆休息室脫到剩內褲

〔記者傅茗渝／台北報導〕中信啦啦隊「Passion Sisters」成員畇二跳脫可愛風風格，發行首本寫真書《畇許曖昧：畇二 Yuner.22 寫真》，今（10日）舉辦簽書記者會，透露挑戰出道以來之最，用雙手捧豪波拍下性感美照，「裡面有微大尺度，有點性感、小清新。」

畇二推出首本寫真書《畇許曖昧：畇二 Yuner.22 寫真》。（記者傅茗渝攝）

體態本就精瘦的畇二坦言沒有特別減肥，「還是比較喜歡有點肉感。」被問到拍攝大尺度照片會害羞？畇二坦言起初會擔心害怕，猶豫了5秒鐘，好在成品非常好，而峮峮、短金、粿粿等寫真成績在前，畇二面對銷量壓力直說非常緊張，焦慮到失眠。

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談到最喜歡的身材部位，畇二自豪屁股從小就很翹，「因為從小學芭蕾，屁股練的翹翹的自己很喜歡，可能也是男生、女生覺得很漂亮的！」而畇二被同隊隊友爆料在休息室經常不顧旁人換衣服，她趕緊解釋因為都是女生，加上環境很舒服，就很自然做自己，笑說：「會露出我可愛的小內褲，是不會到全裸會遮一下！」

畇二坦言有時不免職業倦怠，未來希望能挑戰主持，尤其實境節目。（記者傅茗渝攝）



日前畇二在社群問答自曝「只打算跳到今年」，她澄清是講玩笑話，「跳久了，本來就會有職業倦怠。」平常會跟朋友出遊、看看選秀節目找回初心，依然是很喜歡靠跳舞來紓解壓力的人。談及未來，畇二希望能挑戰主持，尤其是實境節目，未來朝這方面邁進。

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