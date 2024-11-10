孫安佐揭「與父母衝突」關鍵原因：避難是聰明的選擇

孫安佐（右起）、孫鵬、狄鶯（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐堪稱是「最受矚目的星二代」，因為他自帶流量的體質，一舉一動都受到外界關注，過去也曾鬧出不少風波。他昨（10日）於IG透露自己和父母爭執的關鍵原因，並分享與家人的相處之道，認為彼此應該多點愛與包容，若是跟父母爭吵，他學會了「走為上策」，待彼此冷靜後再溝通。

談及狄鶯，多數人覺得她的作風較為強勢，孫安佐則提到，父母做事態度其實很像，「都有自己一套標準，認為這件事情該怎麼做，他們以前的成功、成就，就讓他們做事方式很有固定化」，但這些想法對年輕人來說不一定適合。孫安佐也說，「跟家人最主要發生衝突，並不是因為他們不愛我或是虐待我，只是我們做事的理念不一樣，很容易因此起爭執。」

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孫安佐被問及，「現在如果被你爸媽生氣攻擊的話，你會怎麼做？」他則幽默回應，「先走啦！Bye啦！我覺得避難是一個很聰明的事，當2個人情緒都起來的時候，有可能會說出很多會中傷人的話，事後你可能會覺得有點後悔，冷靜完再談，會比較和諧。」

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