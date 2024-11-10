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娛樂 電影

全新《美國隊長》酷炫登場！福伯化身紅浩克點燃戰火

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙明年首部大作《美國隊長：無畏新世界》今（10日）在巴西迪士尼D 23博覽會曝光全新預告，「獵鷹」山姆威爾遜升級二代美隊，嶄新利刃翅膀造型帥翻天，更迎面槓上已貴為總統、變身紅浩克的羅斯將軍，戰火一觸即發。

哈里遜福特在《美國隊長：無畏新世界》飾演當上總統的羅斯將軍，意外變身紅浩克。（翻攝自YouTube）哈里遜福特在《美國隊長：無畏新世界》飾演當上總統的羅斯將軍，意外變身紅浩克。（翻攝自YouTube）

故事延續影集《獵鷹與酷寒戰士》，「獵鷹」山姆威正式繼承美國隊長的盾牌，成為新一代「美國隊長」，而原為美國陸軍將軍，後來當上美國國務卿的羅斯此時已當選總統，希望讓「美國隊長」擔任正式的軍事職位，但似乎有更多陰謀正在醞釀著。

山姆努力揭露一個邪惡的全球陰謀時，更要與羅斯內部圈子的妥協做鬥爭，而曾在影集《獵鷹與酷寒戰士》現身的黑人超級士兵「以賽亞」也在預告中出現，並試圖刺殺總統羅斯，預告中還有一連串刺激動作場面、還有全面升級的裝備，酷炫指數都更勝以往。

安東尼麥基飾演的獵鷹在《美國隊長：無畏新世界》正式成為二代美國隊長，裝備全面升級。（漫威影業提供）安東尼麥基飾演的獵鷹在《美國隊長：無畏新世界》正式成為二代美國隊長，裝備全面升級。（漫威影業提供）

成為二代美隊的獵鷹繼續由安東尼麥基飾演，除了身兼扛起系列的重責大任，還要和跨世代經典巨星「福伯」哈里遜福特對戲，然而原本戰戰兢兢的他，與福伯第一天共事緊張感便一掃而空，原因是福伯實在太真誠太酷，除了不顧形象出口成「髒」，甚至一直拼命忘詞，讓麥基開玩笑說：「他真是遜透了！」

《美國隊長：無畏新世界》全新海報曝光。（漫威影業提供）《美國隊長：無畏新世界》全新海報曝光。（漫威影業提供）

福伯首度加入漫威電影宇宙，卸除超級巨星的擔子接下已故影帝威廉赫特的棒子、飾演當上總統的羅斯將軍，令英雄形象深植人心的他，這次反過來變成超級英雄死對頭，但也因而過足戲癮、令觀眾更加看見他身為「演員」的一面。《美國隊長：無畏新世界》將於2025年2月12日震撼全台大銀幕。

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