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娛樂 音樂

（影）鄭伊健首攻雄蛋組限定男團 五堅情解鎖人生成就

〔記者張釔泠／台北報導〕鄭伊健11月23日將首攻雄蛋，密謀合體婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒組港台限定版「五堅情」，邱鋒澤因個人巡演撞期無法與天王同台，喊話：「心與大哥及夥伴們同在！」

鄭伊健。（小金鹿娛樂提供）鄭伊健。（小金鹿娛樂提供）

鄭伊健《HERE＆NOW 鄭伊健演唱會2024高雄站》倒數半個月，無預警宣布驚喜，將邀來「五堅情」的婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒擔任演唱會嘉賓，他先前上《娛樂百分百》與大家歡見歡，加上跟婁峻碩一起拍戲成為好友，惜緣的他決定「再續前緣」，邱鋒澤因工作不克前來造成「五缺一」局面，讓鄭伊健開玩笑說：「我是暫時的新團員，請多多指教！」

鄭伊健。（小金鹿娛樂提供）鄭伊健。（小金鹿娛樂提供）

得知能受邀擔任鄭伊健高雄巨蛋演唱會嘉賓，婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒直呼是「人生成就」解鎖，婁峻碩開心表示：「原本就在日曆上把11/23那天畫起來要買票去朝聖，結果做夢也沒想到大哥竟然會邀請我們去當嘉賓，對我們來說太驚喜太感動，而且真的是『沒想到』，我想應該也跟觀眾一樣，完全沒有想到我們會變嘉賓。」

鄭伊健與「五堅情」。（八大提供）鄭伊健與「五堅情」。（八大提供）

4人瞬間晉升為「大哥」旁邊的「小弟」可說既緊張又期待，近期也開始討論歌單，婁峻碩透露上次鄭伊健來台宣傳上節目時，其他三人有跟鄭伊健合唱粵語歌《友情歲月》，唯獨自己沒跟他唱到歌，也因此特別期待這次同台，「如果有機會的話，很希望可以跟大哥一起合唱經典《極速》！這是我從小到大的夢想之一，許願能夠圓夢。」

上週婁峻碩到香港參加音樂節時，鄭伊健主動做東請婁峻碩吃火鍋，婁峻碩表示已經開始補習粵語，還自曝先前在「五堅情」澳門場演唱會時曾獨唱粵語歌，「結果那次唱完被大家恥笑粵語發音不標準，這次想要趁著參加大哥演唱會好好加強粵語，屆時要認真雪恥！」而鄭伊健則擔心自己的粵語歌對這群後輩會太困難「負擔太大」，特別要婁峻碩跟其他團員們說「不要壓力太大！」婁峻碩則信心十足地表示：「我們會近百分之一百的努力去當大哥的嘉賓！」

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