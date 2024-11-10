台灣人好溫暖！女戰神張雅琴也感動

張雅琴兒子的耳機掉在捷運站，被好心人士撿到送至警局。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴有「女戰神」封號，9日晚間分享一則感人故事，讓她在細雨紛飛的夜晚，感受到台灣人的溫暖。

張雅琴兒子的耳機掉在捷運站，回頭找不到心想應該沒了，兒子透過手機定位發現在新北三重，想說應該被拿走；他不死心，前天好奇又定位，發現位置在台北市士林派出所。

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抱著一絲希望，張雅琴兒子打去詢問，結果竟是一位物流司機撿到，特別從三重到士林派出所報案，張雅琴說，對方研判在士林捷運站撿到，失主應該在士林附近尋找，「兒子很高興，透過警方聯絡到對方，萬分感謝。」

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張雅琴有「女戰神」封號。（翻攝自張雅琴臉書）

撿到耳機的先生表示，耳機不便宜才趕快送給警察，失而復得的兒子開心告訴張雅琴：「這可能只會在台灣發生吧⋯他可以把耳機拿去自用，也可以把耳機拿去賣二手，但他沒有，這麼忙碌的送貨之下，還特別繞道把耳機送到士林。」

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透過臉書發文，張雅琴感謝撿到耳機的蘇先生，「您讓我們的夜晚充滿了溫暖。」最後還俏皮說，兒子耳機外殼的圖案是卡通蠟筆小新，「很明顯，一問，警察就說：對！有人送來。」

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