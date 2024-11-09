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孫盛希全說了！林宥嘉閃娶丁文琪 心碎心聲曝光

孫盛希在北流開唱，挑戰性感唱跳。（滾石提供）孫盛希在北流開唱，挑戰性感唱跳。（滾石提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后孫盛希在北流開唱，包括U:NUS的高有翔、Karencici及關詩敏等嘉賓力挺，《星光》學長林宥嘉壓軸登場，掀起演唱會高潮。

開場孫盛希選唱《Unwind》，接著帶來《Bullet》、《INFP》、《潛伏期》等歌曲，帶著歌迷走進她創作及演唱時的心理狀態。

孫盛希挑戰性感熱舞。（滾石提供）孫盛希挑戰性感熱舞。（滾石提供）

孫盛希尺度大解放，穿上黑色內衣大跳性感熱舞，她與好友關詩敏合體女團「關希」，除了挑戰經典的紅磨坊，還有翻唱韓國女團LE SSERAFIM、BLACKPINK的嗨歌。

孫盛希舉辦演唱會，林宥嘉擔任嘉賓。（讀者提供）孫盛希舉辦演唱會，林宥嘉擔任嘉賓。（讀者提供）

見到學長林宥嘉站台力挺，孫盛希羞曝林宥嘉其實是她的理想型。

孫盛希害羞分享，以前有次在校園演唱會得知林宥嘉在同一場，特別請經紀人改了高鐵票，為了要留下來跟「學長」打招呼及合照。

可惜的是，當年與林宥嘉合照完之後，隔了幾天林宥嘉就宣布結婚喜訊，她撒嬌說：「學長怎麼沒有等我，害我到現在還在找。」林宥嘉聽了則是回應「太謝謝妳的支持，竟然有歌迷聽到我結婚心碎。」覺得好榮幸。

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