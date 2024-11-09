台灣有香菜汁！B1A4燦多變臉了：為什麼要喝啊？

B1A4孔燦（左）、燦多、CNU今天受訪，現場氣氛歡樂。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團B1A4明天（10日）晚上6點在台大體育館開唱，這是他們暌違7年再度來台辦專場演唱會，成員孔燦以中文對台粉說「想見你」，表達對粉絲的想念之情。

燦多、CNU及孔燦上次來台，抽空到台北101的鼎泰豐用餐，這次被問到還想去哪邊觀光，他們反問在場媒體有什麼可以推薦的？聽到可以去「粉絲的家」時，3人忍不住笑了出來，打趣稱「要花很多時間」。

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孔燦、燦多及CNU希望明年能回歸。（記者王文麟攝）

記者則推薦他們可以到101的觀景台，從那可以看到小巨蛋、大巨蛋等場地，希望他們有朝一日能到更大的舞台演出。記者也幽默地說「也可以看到粉絲的家喔」，讓成員再次笑噴。

過去不敢吃香菜的燦多透露自己因為參加節目的關係，變得愛吃香菜了，就算料理上已經有了香菜，還會再另外加點。被問到是否願意挑戰台灣的「香菜汁」，他困惑的說：「我是不會怕啦，但我為什麼要喝？」但隨後表示願意拉著隊友一起挑戰。

出道13年，CNU不諱言體力不如以往，因此更加努力運動，他與孔燦暗指燦多是體力最差的成員。燦多則自爆害怕後輩邀請一起進行Challenge，他會偷偷躲起來，裝傻說：「絕對不是體力問題！」

孔燦、CNU都指燦多是體力最差的成員。（記者王文麟攝）

他們認為，過去與現在打歌最大的不同就是Challenge，燦多很佩服孔燦、CNU都很厲害，而他還在適應當中，「怎麼能這樣這樣就能跳跳跳，怎麼馬上就會了？」孔燦說CNU學習能力比較快、他普通，而燦多則是學最慢的一個，但燦多解釋並不是擔心身為前輩反而跳不好，「其實我更多的是抱歉，跳完之後還要上傳，上傳是要創造雙贏，很怕大家花了時間去跳，很怕沒有跳好。」

上次來台是3個月前的拼盤演唱會，他們遺憾不是專場演出，希望能營造出屬於B1A4與台灣BANA（粉絲名）間的專屬空間，一起開心玩。CNU預告會準備在台灣很紅的歌曲，以及有名的Challenge挑戰，請大家敬請期待。

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