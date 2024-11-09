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丁噹主動獻吻 不讓王柏森犯傻當第三者

丁噹主動獻吻王柏森。（記者胡如虹攝）丁噹主動獻吻王柏森。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕有「音樂劇王子」之稱的王柏森在台語流行音樂劇《第三者》中不小心當了第三者，還獻出舞台初吻，讓坐在台下的「女兒」丁噹看了忍不住問他：「是真吻？還是借位？」甚至還主動獻吻，不讓郎祖筠搶走她的「啞叔」。

由蘇明淵詞曲創作的台語流行音樂劇《第三者》於11月8、9、10日在台北城市舞台公演，王柏森和郎祖筠、楊小黎、王耿豪幾位演員的演出，讓觀眾看到了《第三者》不同的立場和心情故事。其中王柏森演出人權律師「吳瑞騰」，劇裡不小心犯傻又愛上了當年背叛他的初戀情人「阿鵑」郎祖筠，並且當了郎祖筠和「學長」王耿豪之間的第三者，悲慘的際遇讓觀眾迴響熱烈，連前去支持王柏森的丁噹看了都很有感觸。

丁噹和王柏森合作了音樂劇「搭錯車」之後，就擁有了好交情，因為丁噹和「啞叔」王柏森的對手戲深刻，父女情深打動了許多人，戲外兩個人也常以父女相稱，王柏森都以「女兒」喚丁噹。這次「女兒」丁噹看他在《第三者》舞台上擁吻郎祖筠，忍不住吃味說：「你們是真吻，還是借位？」王柏森先是說「當然是借位」，馬上又搞笑改口：「是真吻，我17年沒有演過吻戲，沒有經驗都不知道怎麼吻，還把嘴唇都吻破了。」

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