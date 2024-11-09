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娛樂 歐美

葛萊美》碧昂絲11項入圍大贏家！泰勒絲再創紀錄 韓星全軍覆沒

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第67屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（9）日凌晨揭曉，碧昂絲一口氣獲得11項提名成入圍大贏家，泰勒絲則是6項入圍。不過過去多少都有Kpop歌手入圍葛萊美，今年則是全軍覆沒，令不少「韓粉」感到遺憾。

碧昂絲。（美聯社）碧昂絲。（美聯社）

串流霸主巨星馬龍、怪奇比莉、肯卓克拉瑪和酷娃恰莉各拿下7項入圍居次；另外流行天后泰勒絲和兩位首度入圍的莎賓娜卡本特和Chappell Roan則同獲6項提名。延續上一屆主要獎項由女力制霸，今年入圍名單也以女性居多，其中「最佳流行演出」和「最佳流行演唱專輯」等項目中，入圍者更全是女性。

泰勒絲。（環球音樂提供）泰勒絲。（環球音樂提供）

去年泰勒絲以專輯《午夜》（Midnights）拿下最大獎「年度專輯」，成為史上該獎項獲獎次數最多的歌手；今年她以《折磨詩人俱樂部》 （THE TORTURED POETS DEPARTMENT）再度入圍，尚未頒獎前就搶先以 7度入圍寫下獲該項提名次數最多的女歌手紀錄。

此外，怪奇比莉今年發行的第三張專輯《溫柔重擊》（HIT ME HARD AND SOFT）同樣要角逐「年度專輯」，她也成為史上唯一一位生涯前三張專輯皆入圍「年度專輯」的歌手。

披頭四。（環球音樂提供）披頭四。（環球音樂提供）

值得一提的是，樂壇傳奇披頭四合唱團（The Beatles）去年重磅推出的「最後一首新歌」〈Now And Then〉，於本屆葛萊美獲得「年度製作」和「最佳搖滾演出」提名，這也是他們暌違27年後再獲入圍。

怪奇比莉。（環球音樂提供）怪奇比莉。（環球音樂提供）

在眾天王、天后領跑入圍者中，酷娃恰莉、莎賓娜卡本特和 Chappell Roan 三位則是在出道多年後於今年終於獲得爆炸性的關注，後者兩位更是「首次入圍」就獲得 6 項包含「最佳新人」、「年度專輯」、「年度製作」、「年度歌曲」等四大通類獎項提名。

莎賓娜稍早在社群上貼出自己觀看入圍直播時不斷興奮尖叫的反應，她表示：「今天早上我們在巡演的巴士上，每入圍一次我們就瘋狂尖叫，提醒你們注意耳機音量。這是我第一次看入圍直播並且聽到我的名字！如果我說我這輩子從來沒有幻想過這一天，那一定是騙人的，我充滿感激！」

第67屆葛萊美頒獎典禮將於美國時間 明年2月2日於洛杉磯舉行。

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