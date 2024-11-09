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娛樂 電視

于美人學霸兒香港飯店掃廁所 被問起薪鬆口曝實情：不要多問

〔記者林欣穎／台北報導〕三立《超級紅人榜》主持人于美人、蔡昌憲、許志豪與陽光基金會推動公益義賣，販售愛心T恤，今（9）日接受訪問分享動機提到是與《紅人榜》的參賽者有關。

于美人提到參賽者中有一位媽媽當時演唱《春花望露水》提到女兒是八仙塵暴受傷者、全身有百分之86燒燙傷，當時靠陽光基金會幫助，「聽到故事又聽到她唱這首歌，那首歌完全就是母親的心聲。」

許志豪（左起）、于美人、蔡昌憲與陽光基金會合作公益義賣，販售愛心T恤。（三立提供）許志豪（左起）、于美人、蔡昌憲與陽光基金會合作公益義賣，販售愛心T恤。（三立提供）

蔡昌憲與空姐老婆Vivian婚後育有一兒一女，他提到3歲兒子前幾天撞到桌子下巴爆血縫7針，他直呼看到孩子受傷父母都相當心疼；身為母親于美人也心有戚戚焉，坦言能理解為人母替孩子心疼的感受，不過也說她不敢想像孩子身上的痛，提到學霸兒子Max因罹患罕見疾病「非典型虹彩炎自體免疫攻擊」，導致一隻眼睛是弱視接近全盲，當時四處求醫兒子肯定也相當辛苦。

Max過往在瑞士念大學，如今已經畢業，並在香港的飯店擔任儲備幹部，于美人提到他已經過試用期、從櫃檯進入房務部，目前要從基層掃廁所做起，至於起薪于美人則說兒子沒有特別說，不過她不需要負擔孩子的生活費或租金，隨即幽默直呼：「不要多問，多問可能還要多付錢！」她也說有給兒子職場建議，遇事要主動詢問長官，也說Max人際關係比她好太多了。

熱心公益的于美人發起「做好事小組」16年，今年開賣法式手工餅乾，並將所得捐給「南迴基金會」，今天她也宣布好消息，提到7千份餅乾已經完售，花了兩個禮拜就募得了70萬，這次發起愛心T恤，目標是能賣出一千件，許志豪也說希望用紅人榜影響力、拋磚引玉。

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