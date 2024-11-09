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娛樂 最新消息

網美「下體摩擦槓鈴」 健身界氣炸：噁心至極！

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴西OnlyFans網美「Sarah Caus」莎拉，近日在社群分享一段影片，她在健身房裡使用舉重器材，不過她的訓練方式格外特別，是整個人跨坐在舉重桿上，讓下體訓練「摩擦力」。此舉立刻點燃健身教練的怒火，痛批「太噁心了！」不料，莎拉對此不以為然，隔日更在社群PO出搖晃臀部的挑釁影片，認為自己的行為無不妥。

網美Sarah Caus在社群上分享健身影片，她整個人跨坐在舉重桿上，做出不雅動作，遭到健身界批評。（翻攝自Ｘ）網美Sarah Caus在社群上分享健身影片，她整個人跨坐在舉重桿上，做出不雅動作，遭到健身界批評。（翻攝自Ｘ）

據外媒報導，莎拉擁有亮麗外型，魔鬼般的好身材，經常到健身房運動，以維持性感的身材，同時將過程拍成吸睛素材。然而，近日她分享的一段健身短片，卻遭網友抨擊，影片中莎拉身穿運動小背心，搭配緊身運動褲，整個人跨坐在舉重桿上，下體來回摩擦，行為相當不雅，且完全不顧身邊還有其他正在運動的民眾。

該片曝光後，立刻引發爭議，更讓許多健身人士反感，美國知名健身網紅「Joey Swoll」史沃爾對此痛轟，「這真是噁心到極點！」他認為，健身房應該把莎拉轟出去。對於輿論攻擊，莎拉並未理會，隔天再曬出於健身房的影片，特意讓大家關注她的翹臀，並表示「你好啊！酸民們！」

美國健身網紅Joey Swoll發文痛批莎拉行為。（翻攝自Ｘ）美國健身網紅Joey Swoll發文痛批莎拉行為。（翻攝自Ｘ）

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