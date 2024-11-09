館長飆罵髒話判賠80萬 吳宗憲回應了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢5年前在網路開直播，公開嗆罵藝人吳宗憲，「你吃洨（精液）」、「幹X娘」，遭吳怒告公然侮辱。刑事方面館長已被依公然侮辱罪判處拘役58日、緩刑2年、支付公庫10萬元定讞；民事方面，前年也判館長須賠償80萬元確定；至於道歉部分，高院判館長必須在臉書及YouTube刊登判決要旨，但最高法院7日將此一部分廢棄後發回更審。據《三立新聞》報導，吳宗憲對此表示，這事已有點久了，一切交給律師處理。



「館長」陳之漢（左）、吳宗憲。（資料照）

吳宗憲於2019年8月開直播發表「某些網紅是屁孩」言論，館長不滿而於同年8月7日、8日接連開直播嗆吳宗憲：「你沒有資格稱本土天王」、「你呷洨（吃精液）也沒有人要看」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」，並夾帶三字經辱罵。

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吳宗憲認為，遭無端謾罵，人格、名譽遭受貶損，一狀告上法院。刑事方面，台北地院依公然侮辱罪，判館長拘役58日，得易科罰金5萬8千元、緩刑2年，條件是支付公庫10萬元，檢、辯均未上訴而定讞，已執行完畢。

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