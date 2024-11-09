全面開戰！網友抓包王定宇疑P圖 葛斯齊嗆：這事我管定了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕狗仔葛斯齊日前踢爆，立委王定宇曾帶美女助理與前總統蔡英文一起吃便當，更貼出王對女方傳「我想要你」的曖昧對話截圖。對此，王定宇也曬出一則對話反擊，指葛斯齊造假，並嗆「去法院說清楚」，然而該對話截圖遭網友眼尖發現疑似有P圖痕跡。

狗仔葛斯齊（左）、立委王定宇。（資料照）

葛斯齊8日於臉書發文怒批王定宇私德不佳，爆料王定宇曾帶一位女子與前總統蔡英文聚會。對此，王定宇發文回應，「哈哈哈，葛什麼碗糕的，難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔，這麼容易查證的東西，還能說謊造謠，我很多正事要忙，這種愛鬼扯的東西就去法院吧！」

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王定宇還PO出一張有葛斯齊頭像的對話截圖，圖中葛斯齊向好友透露，「王定宇的事，我就是瞎掰的，截圖也是自己編造的，反正大不了被告而已」，藉此酸葛斯齊捏造「我想要你」的對話截圖，直言「這張網友截圖真實程度，一定比葛狗仔高87分。」

王定宇PO出一張有葛斯齊頭像的對話截圖（翻攝自臉書）

網友揪出王定宇的截圖，疑似有P圖痕跡。（翻攝自臉書）

葛斯齊9日凌晨於臉書發文表示，「好希望快點天亮，有好多事要做！我從來沒講過這樣的話，但這件事我管定了。」同時，曬出一則與網友的對話，指王定宇的截圖疑似有P圖痕跡。他強調，人在做天在看，誰P圖讓專業說話，他會盡他全力執行這案件！

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