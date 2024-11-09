最帥主唱驚揭「天賦比阿信好一點」 聲樂老師是大咖歌王

〔記者陽昕翰／台北報導〕四分衛主唱阿山出席北流的周末活動，回想年輕時曾與五月天的阿信一起上聲樂課，當時的授課老師則是「金曲歌王」蕭煌奇。

四分衛主唱阿山有最帥主唱的稱號。（北流提供）

最帥主唱阿山與新生代歌手wannasleep跨世代交流，主持人大霈表示自己從小學四、五年級就在聽四分衛，根本就是妥妥的「鐵粉」。

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阿山分享過去四分衛、五月天、董事長樂團、拖拉庫都在角頭唱片，記得當年老闆張四十三還特別請了蕭煌奇擔任聲樂老師幫他及阿信上課。

最帥主唱阿山（左）與新生代歌手wannasleep（右）跨世代交流，接受主持人大霈的訪問。（北流提供）

阿山回憶：「當時是1998年，記得我們還曾一起練唱周華健的歌。」主持人大霈不忘「靈魂拷問」阿山：「誰的天賦比較好？」沒想到阿山幽默回應：「可能是我的天賦比阿信好一點。」逗樂現場粉絲。

wannasleep則是分享：「其實很羨慕當年比較單純的年代，很多事味道可以模仿，但靈魂模仿不來。」阿山也對wannasleep的演出印象深刻，尤其現場觀賞時的衝擊令人印象深刻，看來充滿著帥氣的搖滾姿態。

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