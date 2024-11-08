晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

富商老公講話超傷人 「星女郎」黃聖依哭著再度喊離婚

黃聖依（右）需要未得到滿足委屈地哭了起來，但楊子視若無睹。（本報合成圖，翻攝自微博）黃聖依（右）需要未得到滿足委屈地哭了起來，但楊子視若無睹。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「星女郎」黃聖依最近與富商老公楊子上實境秀節目《再見愛人4》，兩人婚姻狀況又成為外界焦點。黃聖依曾經公開說過想離婚，因為丈夫楊子總是用長輩管孩子的態度與她相處，讓她很不舒服。原本在節目中兩人關係有所改變，不過，最新一集黃聖依又哭著二度喊離婚。

黃聖依抱怨楊子只希望她停留在20歲小女孩的狀態。（翻攝自微博）黃聖依抱怨楊子只希望她停留在20歲小女孩的狀態。（翻攝自微博）

黃聖依表示，楊子經常對她的感受視而不見，讓她很受不了。雖說清官難斷家務事，但網友看著黃聖依面對婚姻態度反覆，一下要離一下不離，難免覺得黃聖依把婚姻當兒戲，思考不週全。

在黃聖依與楊子17年的婚姻生活中，黃聖依總是覺得自己沒有主導權，只能看老公楊子臉色過日子。黃聖依覺得楊子只希望她保持20歲小女孩的狀態，這樣黃聖依感到不滿。

「星女郎」黃聖依（右）最近與富商老公楊子上實境秀節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）「星女郎」黃聖依（右）最近與富商老公楊子上實境秀節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）

黃聖依強調，楊子沒有察覺到她並不想一職停留在20歲小女孩的樣子，讓她對這段婚姻生活非常不滿意。楊子對於黃聖依所言，表示：「其實我也知道她想被看見，但我就先視而不見吧！」黃聖依聽到這樣的回答，委屈落淚，但楊子仍然無動於衷。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中