富商老公講話超傷人 「星女郎」黃聖依哭著再度喊離婚

黃聖依（右）需要未得到滿足委屈地哭了起來，但楊子視若無睹。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「星女郎」黃聖依最近與富商老公楊子上實境秀節目《再見愛人4》，兩人婚姻狀況又成為外界焦點。黃聖依曾經公開說過想離婚，因為丈夫楊子總是用長輩管孩子的態度與她相處，讓她很不舒服。原本在節目中兩人關係有所改變，不過，最新一集黃聖依又哭著二度喊離婚。

黃聖依抱怨楊子只希望她停留在20歲小女孩的狀態。（翻攝自微博）

黃聖依表示，楊子經常對她的感受視而不見，讓她很受不了。雖說清官難斷家務事，但網友看著黃聖依面對婚姻態度反覆，一下要離一下不離，難免覺得黃聖依把婚姻當兒戲，思考不週全。

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在黃聖依與楊子17年的婚姻生活中，黃聖依總是覺得自己沒有主導權，只能看老公楊子臉色過日子。黃聖依覺得楊子只希望她保持20歲小女孩的狀態，這樣黃聖依感到不滿。

「星女郎」黃聖依（右）最近與富商老公楊子上實境秀節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）

黃聖依強調，楊子沒有察覺到她並不想一職停留在20歲小女孩的樣子，讓她對這段婚姻生活非常不滿意。楊子對於黃聖依所言，表示：「其實我也知道她想被看見，但我就先視而不見吧！」黃聖依聽到這樣的回答，委屈落淚，但楊子仍然無動於衷。

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