「向左轉、向右轉？」掙扎要不要去墾丁 李多慧夜騎回高雄

〔記者劉人瑋／台東報導〕昨天短暫停留台東造成旋風的「啦啦隊女神」李多慧，在說出「不在台東過夜，一路騎回高雄」後著實讓許多台東人大吃一驚，但憑藉著年輕本錢，一行人吃飽飯、逛一下台東名產店後就直奔回高雄，只是在到達屏東枋山時面臨重大抉擇：「到底要左轉去墾丁，還是右轉回高雄，明天上台北？」

深夜長途騎車，凌晨1時到達目的地的李多慧還元氣滿滿。（民眾提供）

雖然在前來台東市區途中看來十分疲憊，還躺車上小憩，但在飽餐台東米苔目、炸雞後，李多慧似乎滿血復活，吃完一份炸雞還不夠，又再前往炸雞店外帶一份，並在旁邊的土特產店逛逛才返回高雄過夜，再回台北。

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只是騎車並不能直上草埔隧道，需行走舊台九線，晚上八、九時騎此路段，由於當地燈光照明較差，且山路蜿蜒不如新路平坦、筆直，以往也總是常常大小車禍不斷，因此此舉聽在許多台東人耳裡都大吃一驚，表示「太瘋狂了吧？」、「晚上騎到高雄太危險了吧！」。但她們依然照計畫進行，最終在今天凌晨1時抵達高雄一處捷運站外拍照紀念。

只是這一路偶有小雨，李多慧就在太麻里鄉三和村一帶被民眾拍下穿著雨衣冒雨前行的樣子，小風雨擋不住一行人的步調，唯有過了南迴公路、到了屏東枋山鄉時，面對著台26線往左是墾丁，往右是高雄，這個「重大抉擇」讓李多慧比較困擾。

隨行的「山G哥」說到，自己身為前導車，停等紅燈時就見李搖頭晃腦十分快樂的樣子，原來在聽韓流音樂K-pop、一路律動到高雄，至於前往墾丁，「她有去過墾丁，當時一度想轉彎再南下，但想到隔天要到台北上班只好乖乖北上」。

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