英國AV女優欲赴澳洲狂歡 慘遭拒絕簽證撤銷

英國AV女優邦妮與大批年輕學生進行馬拉松性愛一炮而紅。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國AV女優邦妮（Bonnie Blue）因與大批年輕學生進行馬拉松性愛一炮而紅，她原本計畫今年11月底到澳洲黃金海岸，協助澳洲學生「轉大人」，這讓家有高中畢業生的家長們炸開，連署要求澳洲政府禁止邦妮入境。

邦妮曾在美國、英國等地邀請大學生「免費做愛」。（翻攝自IG）

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邦妮曾在美國、英國等地邀請大學生「免費做愛」，條件是必須讓她拍攝入鏡。血性方剛的大學生根本不在意入不入鏡，爽快搭應成為AV男主角。眼見活動受到眾多學子喜愛，邦妮計畫版圖擴大到澳洲，並將年紀下修到高中畢業生。

政府以邦妮有計畫在澳洲工作撤銷了她的簽證。（翻攝自IG）

長期在黃金海岸居住的邦妮，其實是個英國。由於長期居住在澳洲，她知道11月底將有一波畢業週狂歡，她早就做好準備要「爽快」一場，沒想到搶先一步得到消息的家長們氣噗噗集體抗議。根據《澳洲新聞網》報導政府以邦妮有計畫在澳洲工作撤銷了她的簽證。

目前人在英國的邦妮知道自己的澳洲簽證被取消，無所謂的表示：那就選個其他地方進行計畫。

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