《黑白》大咖評審是狂粉！現身《神鬼戰士II》首映：第一集看20次

《神鬼戰士II》日前在韓國舉行盛大首映會。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由傳奇大導雷利史考特相隔近25年回歸執導的史詩續章《神鬼戰士II》日前在韓國首爾舉行大型首映會，許多重量級大咖出席，包括擔任《黑白大廚：料理階級大戰》評審的米其林3星主廚安成宰、白湯匙張浩俊、少女時代成員俞利、「EXO」隊長SUHO等名人巨星共襄盛舉。

首集《神鬼戰士》於2000年上映後在全球大賣4.65億美金（約台幣149.4億元），並入圍奧斯卡12項大獎，最後獲得最佳影片、男主角等5項大獎。續集同樣為發生在古羅馬關於爭奪權力、奮起反抗和報仇雪恨的史詩故事。

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俞利直說自己等《神鬼戰士II》等了24年。（UIP提供）

《黑白大廚》評審安成宰現身《神鬼戰士II》韓國首映。（UIP提供）

3星主廚安成宰透露自己是《神鬼戰士》的大粉絲，首集甚至重複看了20次。他13歲就移民美國，大學時甚至自願從軍，也曾參與伊拉克戰爭，直說當初看完首集決心成為軍人，「看了《神鬼戰士II》預告規模更大，非常期待！」俞利也說自己是粉絲，更表示：「為了這一天，我等了24年！」SUHO則說首集上映自己還是小學生。

「EXO」隊長SUHO說《神鬼戰士》上映時還是小學生。（UIP提供）

保羅麥斯卡（左）和佩德羅帕斯卡在《神鬼戰士II》展開史詩般的戰鬥。（UIP提供）

《神鬼戰士II》敘述男主角盧賽斯小時候親眼目睹備受人民愛戴的英雄麥希穆斯被他的舅舅殺害多年以後，他的家園又被暴虐無道的皇帝以鐵腕作風征服並統治，盧賽斯更被迫進入競技場成為「角鬥士」。他的心中燃起熊熊怒火，羅馬帝國的未來則岌岌可危，盧賽斯必須回顧他的過去，從中尋找力量和榮譽，讓羅馬人民重返榮耀。電影將於11月15日搶先美國一週在台上映。

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