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73歲趙少康爆心臟驟停3hr！認動刀「切骨開心」續命

趙少康（資料照，趙少康辦公室提供）趙少康（資料照，趙少康辦公室提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕73歲趙少康今（5）日在社群發文，透露這陣子動了大手術，切開胸骨動開心手術續命，期間驚險心臟停三小時。

趙少康表示，幾年來量血壓，舒張壓都只有5、60，醫生朋友建議我做心臟超音波，發現主動脈有擴大的現象，也造成瓣膜關不緊，心臟打出去的血液會回流。決定趁身體狀況還可以時動刀。

他也說，「開心」是大手術，整個胸骨切開，心臟要停止3個小時，用人工血管換升主動脈，換瓣膜、處理血管……，「魏院長手術很快，降低流血，所以手術時沒有輸血，一切順利。早上8點推進手術室，下午6點進加護病房兩天，再轉普通病房。」

趙少康有感而發表示：「心臟停了幾個小時，等於死過一次，死而復生，人生一幕一幕在我昏迷時閃過。如何做一個更好的人，是我未來人生的功課。」

趙少康臉書全文：

好久不見，我不是出去旅遊，而是動了這輩子最大的工程

幾年來我自己量血壓，舒張壓都只有5、60，醫生朋友建議我做心臟超音波，發現主動脈有擴大的現象，也造成瓣膜關不緊，心臟打出去的血液會回流。雖然我並沒有什麼不適，也不喘，身體也沒有什麼狀況，平常那麼多工作，精神、體力都很好，但醫生還是提醒我，心臟辛苦工作打出去的血，有1/4又流回心臟，心臟的工作壓力有多大？現在你身體底子不錯，沒有什麼症狀，再過幾年呢？也可能運氣好躲過去，但很可能會有兩種狀況：一是主動脈剝離，二是心臟衰竭，主動脈剝離必死無疑，心臟衰竭也已經不可逆了。

現在趁著身體還好，心臟功能還強，早點動手術可以早點復原，因為我不是已經發病的治療性手術，而是預防性手術，復原期間會比較短，而且復原期間身體會較弱，但未來恢復後體力會比以前更好。

請教了好幾位名醫朋友，不論心臟內科還是外科，大家的結論幾乎一致：晚動手術不如早動。尤其台大前醫學院長李源德問我一句話：「現在有什麼事比這件事對你人生更重要的嗎？」

我本來想用舊曆年假加上前後幾天動手術，不過既然我的人生沒有什麼比這事重要，那就不必拖了，萬一中間出了意外，豈不是划不來？

因為我多年來檢查心臟的病歷都在振興，魏崢一直是我的主治醫師，我跟魏院長討論，他也贊成早做手術。

「開心」是大手術，整個胸骨切開，心臟要停止3個小時，用人工血管換升主動脈，換瓣膜、處理血管……，魏院長手術很快，降低流血，所以手術時沒有輸血，一切順利。早上8點推進手術室，下午6點進加護病房兩天，再轉普通病房。

手術本身固然完美，但牽一心而動全身，深度麻醉加上心臟停止跳動那麼久，很多狀況都可能發生，我的問題是心律不整。經過輸血漿（血紅素太低）、抽400c.c.肺水、做心臟整流術，兩天後，在電腦斷層監視下抽心包膜的水約2、300c.c.，加上各種用藥，心律才恢復正常。反正我給振興出了各種狀況請他們解決。

我想，跟我有同樣情況的人，有一半不會知道有什麼問題（舒張壓低有什麼不好？）知道的人，起碼又有一半寧願碰運氣、賭一把，也不會願意動這麼大的手術，因為手術也有一定的風險，我的個性是，既然知道了就努力排除，否則不知道以後隨時會發生什麼狀況。

我事後問了魏崢院長，這個手術難度有多高？他說在心臟手術中，難度算8，而換心的難度是5。

這次手術比我原先想像的複雜一些，非常感謝魏崢院長的悉心關照，振興醫生們的費心，更體會護理師們的辛苦。心臟停了幾個小時，等於死過一次，死而復生，人生一幕一幕在我昏迷時閃過。如何做一個更好的人，是我未來人生的功課。

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