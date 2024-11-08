《淚之女王》羅祕書來了！Apink普美示愛洪海仁：我心裡的老闆

Apink初瓏（左）、普美時隔3個月再度來台。（ON INN ASIA提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團Apink的「CHOBOM」初瓏、普美今天（8日）在西門Westar演出，由於此次粉絲見面會的主題是「MATCH」（比賽），主持人以「擂台賽」方式介紹兩人從台上登場，氣氛相當火熱。她們在舞台上還當場化身「黑白大廚」做三明治，當場舉行廚藝大對決。

初瓏、普美在今年7月才與成員們一同在林口體育館參加拼盤，時隔3個月再度來台，她們看到台下的粉絲們都眼冒愛心，感到十分開心，也獻唱6首歌曲回報台粉，包括夯曲《Copycat》、《Oscar》等等，更表演《Dumhdurum》、《hush》、《LUV》、《U You》、《NoNoNo》及《I'm so sick》等Apink歌曲，尤其《hush》更是被邀請安可，直接跳了兩次，讓初瓏感動地說「太熱情了。」

請繼續往下閱讀...

除此之外，她們還跳起Rosé的《APT.》以及Karina的《UP》，反應之熱烈，讓她們有些吃醋地說：「別人的歌反應更好欸！」而2PM的《My House》（우리집）前奏一下，初瓏、普美白襯衫、黑領帶的裝扮，掀起全場粉絲尖叫聲，先前金智媛也曾在見面會上表演這首歌，《淚之女王》社長、秘書都跳過了。

普美（左）、初瓏再度會台粉，數度掀起歡呼聲。（ON INN ASIA提供）

至於遊戲環節，兩人出考題考對方，普美自信滿滿地說：「我很了解初瓏，我們一起住了很久，對彼此有一定程度的了解！」不過被問到初瓏的洗禮名是否為「Leah」時，普美竟然答錯了，笑說「我記得有點長不是嗎」。關於普美的題目則是與她演出的《淚之女王》有關，「羅秘書的上司洪海仁是『女王飯店』的副社長」，初瓏稱這句話是錯的，成功答對問題，原來不是「女王飯店」而是「女王百貨」，而普美則說：「洪海仁是我心裡的老闆。」

至於畫圖環節，初瓏畫出珍珠奶茶，讓普美猜出「台灣」，另一題答案則是老么「夏榮」，初瓏腦筋轉很快，畫出好幾個火柴人，其中一個長特別高，讓普美秒答「夏榮」。換普美的時候，火柴人中有一個人嘴巴特別大，讓初瓏立刻大喊「恩地」，對成員們都十分了解。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法