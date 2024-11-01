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娛樂 音樂

劉德華滑跪嚇壞朱麗蒨！63歲體力過人 驚人場面曝光

劉德華舉辦第一場「今天...is the Day」巡迴演唱會。（記者王文麟攝）劉德華舉辦第一場「今天...is the Day」巡迴演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華今（1）晚攻蛋，舉辦第一場「今天...is the Day」巡迴演唱會，63歲的他體力過人，率領舞者嗨跳，唱到《練習》時，重現驚險的滑跪動作，台下歌迷全都看得屏息以待。

能歌擅演的華仔有兩座金馬獎、四座香港電影金像獎的影帝殊榮，這套巡演也精心設計一段音樂劇。

劉德華能歌擅演。（記者王文麟攝）劉德華能歌擅演。（記者王文麟攝）

華仔在8位旗袍女舞者的陪伴下，精彩重現《上海灘》，他與「情人」相擁到難分難捨，更展現了久違的國標舞。

而華仔在上海的首站演出時，唱到《練習》要與女舞者對戲，當時以長距離滑跪3公尺，展現痛徹心扉的感受，卻差點摔落舞台。

劉德華有一段舞蹈必須在舞台上滑跪。（記者王文麟攝）劉德華有一段舞蹈必須在舞台上滑跪。（記者王文麟攝）

當時連老婆朱麗蒨都被嚇壞，華仔事後還原心境，「我也沒想到（舞台）那麼滑，我知道自己心裡也怕，我也怕滑出去，唉呀，所以特別跟大家說抱歉。」

今晚華仔重現這套橋段時，滿場觀眾看得很緊張，所幸最後順利完成高難度動作，讓人拍手叫好。

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