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（影音）我不是犯罪！ Andy反擊邪教7大指控

And2日二度直球回應外界質疑加入邪教的7指控。（翻攝自YouTube）And2日二度直球回應外界質疑加入邪教的7指控。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」家寧開新頻道「秘月期POPOO」，參加心靈課程一事掀起社會大眾議論，連帶前男友Andy也捲入風波。他2日二度直球回應外界質疑加入邪教的7指控，表示並非全然認同課程的所有內容，也不會鼓吹加入，至於會員付費頻道名稱為「曖昧期」，被懷疑和「秘月期」有關，他還原早在事件爆發前就擬定與心靈課程無關。

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Andy先前拍片說明心靈課程內容，但輿論仍無法平息，昨他再度拍片回應諸多質疑，針對外界質疑他為何參加這類課程，並將其視為邪教，Andy表示不解為何會被定義為邪教？

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他說：「這事只是自我學習，我不是犯罪，我不是殺人放火。」對於課程好壞，Andy認為見仁見智，強調自己從課程中獲得收穫，但也並非全然認同課程的所有內容，「我絕對不會全部都講它好的，一定也有不好的。」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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