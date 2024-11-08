香港鬼后王玉環相戀午馬15年無疾而終 晚年嫁對尪開心秀和服

演員王玉環有「鬼后」之稱。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕90年代在殭屍片中走紅的香港女星王玉環，擁有「鬼后」美譽。先後演出20多部鬼片的王玉環也曾經與演員午馬相戀15年，兩人生活與夫妻無異，但戀情最後無疾而終，直到47歲才嫁給富商秦毅，夫妻感情甚篤。

一轉眼，資深演員午馬已過世10年，當年午馬叱吒影壇，演出《倩女幽魂》、《笑傲江湖》、《畫聖》、《殭屍叔叔》眾多經典之作。生前風流的午馬交過不少女友，其中最讓人印象深刻的就是與「鬼后」王玉環的一段情。

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王玉環（左）與午馬相戀15年卻未能走入婚姻殿堂。（星島日報提供）

因合作拍片而相識的午馬與王玉環，日久生情，當時外型豔麗的王玉環覺得午馬是個幽默、善良的人，兩人交往15年，生活如夫妻一般，卻沒有正式婚禮。午馬還沒走紅之前，王玉環總在一旁鼓勵，之後午馬在《倩女幽魂》大放光彩，兩人感情卻開始變調，最後以分手作終。

今年68歲的王玉環提起和午馬談戀愛的時光，表示那10幾年就是標準的「煮飯婆」，每天從中餐煮到晚餐，在從麻將場到消夜，讓她一度懷疑自己除了煮飯和裝模做鬼之外，究竟還能做些什麼？

「鬼后」王玉環離開演藝圈後投身保險業。（星島日報提供）

93年放下藝人身段，轉投保險，成為「保險女王」。事業得意的楊玉環47歲與富商秦毅結婚，夫妻感情極好，唯一的遺憾就是沒有來得及生兒育女。

日前王玉環在網路上曬出自己到日本玩的照片，只見她身著和服，看起來相當有氣質，老公秦毅也配合她，兩人穿著和服拍了張合照。

王玉環（左）與老公秦毅穿起日本和服甜蜜打卡。（星島日報提供）

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