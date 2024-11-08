李雅英曝「32撞」職業傷害 忍痛跳舞曝未來動向

李雅英出席韓式炸雞店開幕活動（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李雅英今（8）日擔任韓國炸雞品牌一日店長，近期她與台啤永豐雲豹「電豹女」續約，粉絲們關心未來是否還能有機會繼續看到她在富邦啦啦隊跳「32撞」，李雅英低調表示，還在等經紀公司確定，同時也透露跳「32撞」的職業傷害。

李雅英出席韓式炸雞店開幕剪綵（記者陳逸寬攝）

李雅英提到當時學這支舞是看影片學的，她害羞表示：「跳得好像跟別人有點不太一樣，我比其他人撞得更大力，可能跳錯了也說不定。」而她本來右肩就有舊傷，跳得時候肩膀會卡卡的，還會有些痛，不過她仍表示跳得相當開心。至於棒球界盛傳「啦啦隊AI」李珠珢解約經紀公司後，有望朝海外發展，李雅英則表示不清楚此事。

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李雅英出席韓式炸雞店開幕活動受訪（記者陳逸寬攝）

日前同樣來自韓國的李多慧展開機車環島之旅，李雅英說有提醒對方要小心騎車，當時李多慧還熱情邀約請李雅英坐後座，她也說自己想坐火車環島、最想看看花東美景。

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