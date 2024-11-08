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員工認證好老闆！ YouTuber Hook取消員工旅遊補償方案超佛

百萬YouTuber「HOOK」。（翻攝自IG）百萬YouTuber「HOOK」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「HOOK」頻道主要以科普及歷史相關內容，吸引無數網友訂閱，笑容可愛又不做作的HOOK也廣受網友歡迎。HOOK近日分享了自己對員工旅遊的看法，沒想到引來許多網友大大稱讚「這老闆太佛了」。

HOOK先前曾在影片當中提到「取消員工旅遊」，很多人關心沒了員工旅遊，那員工福利是不是就縮水了？近日HOOK也在社群發文表示「在影片裡隨口提到沒想到大家很關心」。HOOK說，公司從去年開始把員工旅遊都改成「發一筆現金」外加「直接放假一週」，很多人聽到之後都很想到HOOK公司上班。

HOOK取消員工旅遊，提供的方案反而讓員工更開心。（翻攝自IG）HOOK取消員工旅遊，提供的方案反而讓員工更開心。（翻攝自IG）

HOOK認為旅遊當然是要找自己想約的旅伴才好玩，所以認為「跟老闆出門～那是加班不是員工旅遊」獲得廣大網友認同，接著HOOK金句連發「沒有員工旅遊的影片喔！」、「我們是靠商業維繫關係的團體！」獲得一面倒的讚賞。

HOOK發文解釋員工旅遊替代方案。（翻攝自IG）HOOK發文解釋員工旅遊替代方案。（翻攝自IG）

網友看到HOOK發文大讚：「身為社畜，想要的就是錢跟假」、「老闆太有邊界感」、「比員工旅遊還爽」。

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