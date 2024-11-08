歐陽娜娜獲選「中國最具影響力精英」 小粉紅翻牆激讚：女菩薩

〔記者邱奕欽／台北報導〕23歲歐陽娜娜近年將事業重心放在中國，陸續參加多檔綜藝、真人秀，為了海撈人民幣更時常表態「愛國之心」。如今，歐陽娜娜獲選富比士中國最具影響力華人精英TOP 100，她公開亮相領獎之餘也謙虛發聲。

歐陽娜娜獲選富比士「中國最具影響力華人精英」的TOP 100。（翻攝自IG）

歐陽娜娜轉往中國發展後，除了自稱祖籍是江西吉安，更經常在《微博》發文歌頌「祖國」，嘴邊不時就掛著「我是中國人」，更於中國國慶晚會獻唱《我的祖國》，為了海撈大筆人頭紙，無情忘本發表舔共言論，就怕中共沒看見自己的「愛國誠心」，因此在小粉紅們的心中佔有一席之地，更享有超高人氣。

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沒想到，歐陽娜娜近日更獲選為「富比士中國最具影響力華人精英」的TOP 100，她領獎時以一身黑色套裝亮相，發表感言道：「你的朋友被評選為華人精英Top100惹！繼續努力努力，學習學習！」

歐陽娜娜被中國小粉紅激昂盛讚「人間女菩薩」。（翻攝自IG）

歐陽娜娜也在中國無法使用的IG上曬出領獎畫面，讓許多中國小粉紅不惜翻牆越獄，也要向她表達支持，甚至浮誇盛讚：「我娜根本是人間女菩薩」、「優秀娜」、「粉隨正主，要像妳一樣優秀」、「娜娜前進好萊塢不成問題」。

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