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爆富二代辦淫亂遊艇趴！百萬女網紅全「上空」：喜歡下藥傳播妹

網紅江宛庭爆料某任富二代男友的崩壞價值觀。（翻攝自IG）網紅江宛庭爆料某任富二代男友的崩壞價值觀。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「二壘妹」江宛庭日前上節目《11點熱吵店》分享「與富豪交往毀三觀」的經驗，提到曾交往一任富二代男友，對方價值觀偏差，在生日時辦遊艇趴，沒想到在場除了她以外的女性全都「上空」，還加碼爆料那群富二代喜歡看女生被下藥。

江宛庭透露自己曾交往過某任富二代男友，對方的行為震驚她三觀，有次受邀參加男友舉辦的生日遊艇趴，結果一踏進遊艇，驚見在場全是叫得出名字的百萬女網紅，且她們全都裸上空，大方露出兩點，「每一個上空的，他都給10到20萬」，那些女網紅認為只要願意脫衣就有錢拿，還可以結識有錢人，讓主持人Melody超傻眼直呼：「脫光怎麼認識？」

網紅江宛庭分享荒淫遊艇趴。（翻攝自YT）網紅江宛庭分享荒淫遊艇趴。（翻攝自YT）

不只這樣，江宛庭還爆料那群富二代很喜歡看女生被下藥、迷昏的樣子，常叫一大群傳播妹同樂，並在酒裡下藥，「隔天她們通常都是一絲不掛，傳播妹就會很生氣」，荒淫生活嚇壞眾人

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