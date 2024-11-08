（影）接棒《孤勇者》！陳奕迅攜手《英雄聯盟》放大絕 網驚：不會變兒歌了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陳奕迅唱紅了《英雄聯盟》影集《奧術》華語主題曲《孤勇者》，雙方在第2季再度合作，陳奕迅再次演唱華語主題曲《這樣很好》，成為該影集合作的唯一一位華語歌手，要把華語音樂帶進國際市場。

陳奕迅推出新歌《這樣很好》。（環球音樂提供）

對此，陳奕迅表示，「跟這些動漫、超現實英雄故事歌緣份沒斷過，但我又沒想太多，覺得很榮幸，能把中文歌推向愈來愈大的聽眾群，是我的運氣和福氣...緣份一切剛剛好，到我走到這階段，人生有經歷之後，唱到《這樣很好》只覺得很感動。」

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陳奕迅也表示，這首歌花了兩個多小時錄製，歌的確是難唱，所以也不可能錄很長時間，否則他會錄到失聲。他用了一段時間去了解歌曲的故事內容，才進錄音室，副歌部份需要用很多能量才可完成，爆上高音其實是情緒所到自發向上爆，而且都是一口氣唱完，非分段來錄。

至於會不會是唱過最難唱的一首歌，陳奕迅想了想說，「《苦瓜》 、《浮誇》都不易唱，是不是最難唱，我又沒有這感覺，我只可以說，作為歌手，雖然我的同事平日很少見我練歌，但我是一個不停練歌的人。練歌是無可避免，練到爛熟，不停研究首歌，才進錄音室是最好的。」

陳奕迅認為沒有難唱的歌，只要多練習即可，歌迷聽了新歌則回應「這首應該不會變兒歌了吧」、「用全力身力氣去演唱的靈魂，是多麼的觸動心弦」，認為比《孤勇者》更好聽。

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