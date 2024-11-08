晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「昔第一小生」相隔12年廈門低調入關 竟遭海關一眼識破

楊懷民光是簽名合照就耗費了2小時。（楊懷民提供）楊懷民光是簽名合照就耗費了2小時。（楊懷民提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕昔日歌仔戲小生楊懷民受台灣新永樂劇團之邀，前往廈門與知名小旦陳燕玉合演一段折子戲，短短三天行程讓他回憶很多。他相隔12年再到廈門，原以為自己穿著低調又帶著口罩，全身沒有一絲名牌風，應該無人認出，不料從入海關起，海關人員只撇了他一眼，就直接對他說： 「你是演小七的楊懷民齁？我們一家到現在都還在看你跟葉青姐演的歌仔戲噢！」接著一出海關就被瘋湧而上的接機粉絲們團團圍住，他當場受寵若驚。

三天行程中，除了參與彩排、演出外，楊懷民還特別挪出時間參加在金沙書院舉辦的影友會，當他看見數百名粉絲用花宮怨曲調，一口氣把他過去演出的所有角色串連成戲曲，忍不住動容的熱淚含眶。

戲迷為了摸楊懷民的鬍子，換了5種交通工具從湖南趕來廈門。（楊懷民提供）戲迷為了摸楊懷民的鬍子，換了5種交通工具從湖南趕來廈門。（楊懷民提供）

除了廈門、漳州泉州的粉絲外，海有從南京、湖南、河北等地的鐵粉，其中有一位粉絲換了5種交通工具連夜飛奔趕來，她說：「就為了楊哥答應我，可以讓我摸一下他的鬍鬚，我就算爬都要趕過來。」而信守承諾的楊懷民也真的讓對方摸了自己的鬍子。

楊懷民在影友會的大合唱，把過去所有角色人物都完整唱出來。（楊懷民提供）楊懷民在影友會的大合唱，把過去所有角色人物都完整唱出來。（楊懷民提供）

得知楊懷民來廈門的消息，有「小楊懷民」之稱的薌劇知名藝人楊耀宗特別在演出空檔趕來跟楊懷民合照請益，楊懷民得知對方一年演出場次近400場，全年只有除夕一天休息，不禁為歌仔戲的永續發展感動欣慰，但也心疼對方幾乎全年無休的辛勞。

有「小楊懷民」之稱的薌劇知名藝人楊耀宗（右）特別在演出空檔趕來跟楊懷民合照請益。（楊懷民提供）有「小楊懷民」之稱的薌劇知名藝人楊耀宗（右）特別在演出空檔趕來跟楊懷民合照請益。（楊懷民提供）

離開之際，楊懷民的行李多到連經紀人的旅行箱都奉獻出來了，正因為粉絲們送給他的禮物，從掛軸、扇子、畫框、杯子、燈箱、衣服都潛藏各種造型的自己，讓他無法取捨只能想盡辦法抗回來，結果是目前家中處處可見自己的影像，楊懷民笑稱：「昨天晚上起來如廁時，一不小心還被自己給嚇到了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中