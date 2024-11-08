「昔第一小生」相隔12年廈門低調入關 竟遭海關一眼識破

楊懷民光是簽名合照就耗費了2小時。（楊懷民提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕昔日歌仔戲小生楊懷民受台灣新永樂劇團之邀，前往廈門與知名小旦陳燕玉合演一段折子戲，短短三天行程讓他回憶很多。他相隔12年再到廈門，原以為自己穿著低調又帶著口罩，全身沒有一絲名牌風，應該無人認出，不料從入海關起，海關人員只撇了他一眼，就直接對他說： 「你是演小七的楊懷民齁？我們一家到現在都還在看你跟葉青姐演的歌仔戲噢！」接著一出海關就被瘋湧而上的接機粉絲們團團圍住，他當場受寵若驚。

三天行程中，除了參與彩排、演出外，楊懷民還特別挪出時間參加在金沙書院舉辦的影友會，當他看見數百名粉絲用花宮怨曲調，一口氣把他過去演出的所有角色串連成戲曲，忍不住動容的熱淚含眶。

請繼續往下閱讀...

戲迷為了摸楊懷民的鬍子，換了5種交通工具從湖南趕來廈門。（楊懷民提供）

除了廈門、漳州泉州的粉絲外，海有從南京、湖南、河北等地的鐵粉，其中有一位粉絲換了5種交通工具連夜飛奔趕來，她說：「就為了楊哥答應我，可以讓我摸一下他的鬍鬚，我就算爬都要趕過來。」而信守承諾的楊懷民也真的讓對方摸了自己的鬍子。

楊懷民在影友會的大合唱，把過去所有角色人物都完整唱出來。（楊懷民提供）

得知楊懷民來廈門的消息，有「小楊懷民」之稱的薌劇知名藝人楊耀宗特別在演出空檔趕來跟楊懷民合照請益，楊懷民得知對方一年演出場次近400場，全年只有除夕一天休息，不禁為歌仔戲的永續發展感動欣慰，但也心疼對方幾乎全年無休的辛勞。

有「小楊懷民」之稱的薌劇知名藝人楊耀宗（右）特別在演出空檔趕來跟楊懷民合照請益。（楊懷民提供）

離開之際，楊懷民的行李多到連經紀人的旅行箱都奉獻出來了，正因為粉絲們送給他的禮物，從掛軸、扇子、畫框、杯子、燈箱、衣服都潛藏各種造型的自己，讓他無法取捨只能想盡辦法抗回來，結果是目前家中處處可見自己的影像，楊懷民笑稱：「昨天晚上起來如廁時，一不小心還被自己給嚇到了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法