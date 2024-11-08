楊祐寧揭維持婚姻關鍵撇步 遇王陽明「第一帥稱號不保」急改名

楊祐寧在《太太太厲害》高歌歡唱。（鹿路電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠、王陽明、楊祐寧、曾沛慈、周采詩、黃奇斌主演的動作影集《太太太厲害》，播出後受到討論，劇中苗可麗情勒兒子和媳婦的經典畫面瘋狂轉貼分享。

隋棠（左）、王陽明在《太太太厲害》飾演超殺特務夫妻。（鹿路電影提供）

劇組今（8日）釋出《成功太太背後的男人》花絮，三位男主角王陽明、楊祐寧、黃奇斌興高采烈地歡唱卡拉OK，且臉上都帶著醉意，導演吳建新爆料：「本來楊祐寧在劇中的英文名字是『保力達』，當天拍攝相聚取暖的戲因為有王陽明，他很怕威脅到自己成功鎮第一帥的稱號，所以自己改了新名字『Johnny』，大家心情都特別嗨，因為可以跟阿斌合唱。」三帥瘋狂賣力合唱李權哲的歌曲《我愛你是一輩子的事》，楊祐寧透露：「最美中不足的地方就是我們沒有喝真的酒。」三人一路拍到快天亮也沒有人喊累，非常投入跟敬業。

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隨棠在影集《太太太厲害》有精湛演出。（鹿路電影提供）

劇中出現不少熟悉的面孔，其中演出「美惠媽媽」的曹蘭最為驚艷，除了是女兒永遠的避風港，也是成功鎮上最高級的旅店「公主旅館」的老闆娘，在戲裡跟女兒曾沛慈的互動尤其俏皮可愛。還有「歪哥」張永正，他飾演毒梟集團的首席研究員，生物武器製作的狂熱者，跟以往形象差異很大。再來是因為網路影片「匿名者6」而更被大家認識的蕭東意也參與演出，飾演犯罪集團的專業翻譯，號稱會講八國語言，常常在緊要關頭給出最重要的笑點。

黃奇斌（左）、楊祐寧在《太太太厲害》進行men's talk。（鹿路電影提供）

曹蘭在《太太太厲害》飾演曾沛慈的媽媽。（鹿路電影提供）

「三個太太們」劇中正式合體，隋棠為了搶救老公、周采詩為了搶救鎮上的蝴蝶，曾沛慈則是一股腦的崇拜隋棠的超殺身手，於是「地表最強地方媽媽特務團」正式成軍，三對夫妻開始直球面對各自的婚姻問題，鎮上的哥倆好楊祐寧跟黃奇斌相約碼頭邊，來一場儀式感滿滿的「men's talk」，楊祐寧認真與黃奇斌分享維持婚姻的秘訣就是「Surprise 」，也就是把「句點」變成「驚嘆號」的魔法，趣味橫生。黃奇斌被問到跟楊祐寧初次合作的心情說道：「祐哥很照顧我，他給我一種很放心，丟球給他他一定會接住的感覺，戲裡是好朋友，戲外是很罩的老哥。」

「歪哥」張永正演出《太太太厲害》。（鹿路電影提供）

周采詩（左）在《太太太厲害》與童星演員有精彩的母子互動。（鹿路電影提供）

曾佩慈在《太太太厲害》有逗趣演出。（鹿路電影提供）

《太太太厲害》11月2日起每週六晚上8點於愛奇藝上架，11月3日起每週日晚上8點於八大戲劇台播出。

網路紅人蕭東意在《太太太厲害》飾演犯罪集團的專業翻譯。（鹿路電影提供）

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