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唐綺陽分析美國總統大選 川普當選重返白宮：很符合明年星象

星座專家唐綺陽分析美國大選及2025年運勢。（翻攝自臉書）星座專家唐綺陽分析美國大選及2025年運勢。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統大選結果於美國時間（6）日出爐，由共和黨總統候選人川普打敗賀錦麗當選，川普確定將重返白宮打造川普政府2.0，引發熱議。對此，擁有20年占星經驗的「國師」唐綺陽在社群發表看法，直言「其實這很符合明年星象」。

唐綺陽昨（7）日分享對美國大選的看法，「美國大選揭曉，川普當選了，雙子統治世界」，她提到這是某種「集體潛意識」在推動，人們似乎知道不再有「可控、可預測」的未來，那已是「不合時宜」的運作方式，「讓川普當美國總統，世界政壇、經濟會怎麼變化，也將變得不可預測」。

她也順勢分析2025年運勢，稱這樣的行為很符合明年星象，「從現在起的半年內，我們就會面臨五顆大行星的移位（木土天海冥⋯⋯抖），這也是我說的『新局面、新開始』，不是我呼籲大家砍掉重練，而是時代所趨，我們籠罩在其中，不得不砍掉重練」。至於明年可能「亂」，她解釋「行星在移動的時候，我都形容是跨欄，明年會跨很多個欄，4月海王星從雙魚座到牡羊座，5月土星從雙魚座到牡羊座，6月木星跨欄、7月天王星跨欄」。

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