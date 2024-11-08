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潘慧如開寵物旅館獲「特優」評鑑 遭指「有點難搞」回應了

潘慧如近期剪了短髮。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如近期剪了短髮。（球狀星團娛樂公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕潘慧如2022年砸600萬在北市大直開設寵物旅館及寵物美容，近期首次參加台北市動保處的特定寵物業評鑑，在141家參加業者中脫穎而出，榮獲了最高等級「特優」，成為僅15%能獲此殊榮的業者之一。這不僅是她對寵物照護專業的認真投入，也展現了她打造「毛孩第二個家」的初衷。

潘慧如經營寵物旅館2年，近期獲特優評鑑。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如經營寵物旅館2年，近期獲特優評鑑。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如經營寵物旅館2年，近期獲特優評鑑。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如經營寵物旅館2年，近期獲特優評鑑。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如多年來身為寵物飼主，曾修習許多寵物照護的課程。經過5年的學習與準備，她希望創建一個不關籠、24小時有人照護、夜間有人陪伴入睡的地方，並提供低比例的陪伴服務（1位褓母最多照顧5隻毛孩），讓每隻入住的寵物都能得到貼心的呵護。她更要求旅館的衛生要像自己家一樣清潔，讓飼主可以安心放心。

潘慧如近期剪了短髮。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如近期剪了短髮。（球狀星團娛樂公司提供）

除了經營旅館，潘慧如還積極向飼主推廣正確的養寵觀念，像是定期疫苗、體內外寄生蟲防護、打晶片、節育等，她坦言：「希望飼主在決定養寵物前能考慮清楚，飼養後就要有家人的責任感。」期望藉此提升台灣的寵物福利，讓正確飼養觀念更全面。

潘慧如經營寵物旅館2年，近期獲特優評鑑。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如經營寵物旅館2年，近期獲特優評鑑。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如經營寵物旅館2年，近期獲特優評鑑。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如經營寵物旅館2年，近期獲特優評鑑。（球狀星團娛樂公司提供）

開業兩年來，潘慧如已投入近千萬元，一直堅持以高標準照護毛孩，近期她也調整了員工薪資，盼能留住更優秀的人才，她笑說：「我們真的很認真在照顧毛孩，甚至被寵物公會人員稱為『有點難搞』，因為我都專注在照護品質上，比較少參加活動。」隨著時間推移，旅館不僅生意穩定、客源也穩定成長，吸引了許多善良、好溝通的飼主們。

潘慧如的寵物旅館應景萬聖節，替毛孩變裝。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如的寵物旅館應景萬聖節，替毛孩變裝。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如如的寵物旅館替毛孩辦慶生派對。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如如的寵物旅館替毛孩辦慶生派對。（球狀星團娛樂公司提供）

11月起潘慧如將重回戲劇拍攝，一邊拍戲一邊經營旅館雖然辛苦，但非常熱愛表演的她也充滿期待，她笑著說：「期望未來台灣的寵物業可以更好，讓毛孩福利真正提升！」隨著「特優」的肯定，她會繼續秉持初衷，讓每位毛孩在旅館中享有安心又舒適的環境。

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