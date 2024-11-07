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曾是高鐵站務員 中國男星何健麒太帥丟工作只好當演員

何健麒因拍攝網路微短劇走紅。（翻攝自IG）何健麒因拍攝網路微短劇走紅。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕出生於中國廣東省的男星何健麒，原本是名高鐵工作人員，主要工作為驗票、引導乘客。沒想到何健麒因為長得太帥，吸引太多粉絲，竟造成騷動只好辭去工作，專心投身短影片拍攝。因主演網路劇《傾城嬌妻別招惹我》當中「秦允之」一角順利踏進演藝圈。

中國演員何健麒原本是高鐵站務人員。（翻攝自IG）中國演員何健麒原本是高鐵站務人員。（翻攝自IG）
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網路微短劇的盛行提供更多機會，何健麒就是演出一個又一個網路劇成功上位，靠著精緻的臉蛋，終於受到注意成為網路男神，甚至還被封為「最帥短劇男主角」。

何健麒辭去高鐵站務人員工作後，全心投入網路短劇拍攝。（翻攝自IG）何健麒辭去高鐵站務人員工作後，全心投入網路短劇拍攝。（翻攝自IG）

2023年演出《傾城嬌妻別招惹我》受到矚目的何健麒，之後又演了網路劇《當替身我月薪百萬》、《深情誘引》、《繁花如夢》、《夏陽的輪迴》 累積人氣，目前擁有百萬粉絲。今年他獲得第一屆微短劇人物大典「點讚金糖果」最佳男演員提名。

今年10月何健麒則跨足綜藝，加入節目《開播！短劇季》，同時也接了不少廣告代言，
讓人見識到網路男神的魅力。

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