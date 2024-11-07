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娛樂 最新消息

楊小黎「當小三」就是要辣！ 得意被叫騷貨：有上癮的感覺

春河劇團《第三者》彩排記者會；王耿豪、楊小黎。（記者陳奕全攝）春河劇團《第三者》彩排記者會；王耿豪、楊小黎。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊小黎在春河音樂劇《第三者》飾演小三，介入王耿豪、郎祖筠婚姻，她今（7日）出席排練記者會，表示首度演小三，因為角色要勾引人夫，事前特地交待造型師：「我要露腿，就是要辣。」果真她就穿了短裙現身，飾演原配的郎祖筠笑說：「我最近都叫她騷貨。」

春河劇團《第三者》彩排記者會；郎祖筠（左起）、楊小黎、王耿豪。（記者陳奕全攝）春河劇團《第三者》彩排記者會；郎祖筠（左起）、楊小黎、王耿豪。（記者陳奕全攝）

楊小黎首度演小三，她分享：「這角色是我演過，難度前三名的角色，因為是小三，又不能被討厭，要有姿態、有專業、有身材，所以我就要很餓，為了練體力，剛好前陣子金鐘獎，都沒有吃飽過，瘦三公斤，體脂掉了5%，好痛苦。」她劇中要勾引王耿豪，「要讓他喜歡上我，導演一直說我不是典型小三，對自己是有愛情信仰，要有溝通跟手腕。」楊小黎劇中穿短裙，郎祖筠笑說，排離婚戲時，第一次看到楊小黎穿上短裙，原本的是「她祝福我們？她的話也能聽啊？」結果她即興將台詞改成：「穿這麼短，是想氣死誰！」對於被叫騷貨，楊小黎打趣說：「越叫我越開心，有一種上癮的感覺。」

春河劇團《第三者》彩排記者會；王耿豪（左）、楊小黎。（記者陳奕全攝）春河劇團《第三者》彩排記者會；王耿豪（左）、楊小黎。（記者陳奕全攝）

王耿豪表示，對楊小黎印象還停留在她過去的童星形象，楊小黎自招，每次都著穿卡通睡衣、戴眼鏡排練，「一開始害耿豪哥沒辦法入戲，感覺像是在侵犯小孩，現在到排練場偶爾會化妝，慢慢找回當女人的感覺。」王耿豪則誇讚：「其實小黎很誘人，她入戲後，聲音是很誘人的。」

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