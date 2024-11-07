晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蹦闆認了接拳上就是「想成名」 收友贈拳套喊話：遇豬斬豬

《拳上2024》兩位主角：「蹦闆」呂育銓（左）與「統神」張嘉航。（本報合成圖，翻攝自臉書）《拳上2024》兩位主角：「蹦闆」呂育銓（左）與「統神」張嘉航。（本報合成圖，翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「蹦闆」呂育銓與「統神」張嘉航的拳賽《拳上2024》12月21日即將在台北小巨蛋登場，蹦闆、統神也互相喊話，兩人都覺得自己會獲勝。蹦闆更坦言自己接了拳上就是為了一戰成名。

《拳上2024》12月21日即將在台北小巨蛋登場。（翻攝自臉書）《拳上2024》12月21日即將在台北小巨蛋登場。（翻攝自臉書）

蹦闆接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，為了不輸給「賴皮豬」，自己採用高強度練習，每週都花4天時間練習，為了避免統神的「體重優勢」蹦闆也積極增重，自認有八成勝算。

相關新聞：統神出戰蹦闆  拳上對決票價出爐最頂價格48000元

《拳上》今年邀來「互看不順眼」的蹦闆對戰統神，兩人甚至還加碼除了擂台上的輸贏之外，另外再加賭「打輸捐100萬做公益」。

蹦闆收到好友送的拳套。（翻攝自臉書）蹦闆收到好友送的拳套。（翻攝自臉書）

蹦闆表示參賽前並未告訴家人，也不會讓家人到現場。蹦闆好友還在賽前送他一對「滅王之神－大威德金剛拳套」，還放話：育神殺神、遇豬斬豬。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中