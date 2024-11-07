蹦闆認了接拳上就是「想成名」 收友贈拳套喊話：遇豬斬豬

《拳上2024》兩位主角：「蹦闆」呂育銓（左）與「統神」張嘉航。（本報合成圖，翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「蹦闆」呂育銓與「統神」張嘉航的拳賽《拳上2024》12月21日即將在台北小巨蛋登場，蹦闆、統神也互相喊話，兩人都覺得自己會獲勝。蹦闆更坦言自己接了拳上就是為了一戰成名。

《拳上2024》12月21日即將在台北小巨蛋登場。（翻攝自臉書）

蹦闆接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，為了不輸給「賴皮豬」，自己採用高強度練習，每週都花4天時間練習，為了避免統神的「體重優勢」蹦闆也積極增重，自認有八成勝算。

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《拳上》今年邀來「互看不順眼」的蹦闆對戰統神，兩人甚至還加碼除了擂台上的輸贏之外，另外再加賭「打輸捐100萬做公益」。

蹦闆收到好友送的拳套。（翻攝自臉書）

蹦闆表示參賽前並未告訴家人，也不會讓家人到現場。蹦闆好友還在賽前送他一對「滅王之神－大威德金剛拳套」，還放話：育神殺神、遇豬斬豬。

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