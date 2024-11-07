（影）九孔火燒車後首露面曝始末！「砸2千萬買地」突喊被王中平騙

九孔（左）、小8。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕九孔上月底開賓士大G越野車出門，開到半路竟冒煙起火，急忙跟里長拿滅火器滅火，今（7）日九孔與小8出席新節目《我的成長》記者會做宣傳，他也透露目前狀況，坦言車還停在車庫中。

九孔在2010年花480萬買下賓士大G越野車，坦言從以前就很喜歡該車款，如今車也開快14年、沒有再保險，當天他開車準備買菜做飯，「車子風扇壞了過熱，環保的線圈就著了、就旺了。」目前車還在車庫裡面，今天是開著丈母娘的車來記者會的，也說現在家人都不准他開老車，還搞笑透露2歲女兒現在看到他回家都會對著他喊：「爸爸車燒掉了！」九孔則樂觀表示：「好兆頭啦，越燒越旺。」

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九孔。（記者陳奕全攝）

九孔多年前在金山買了2000坪的土地，在王中平鼓吹下種了一百多棵樹，沒想到一顆都沒種活，坦言已經很久沒再去，九孔更氣憤直呼：「被王中平騙，他說他是種樹好手，種了一堆樹結果一顆都沒活。」更透露光運樹、種樹來來回回就花了快200萬。

媒體詢問他怎麼不把地賣出時，他則恍然大悟直呼：「這也是好方法！當時2千多萬買的，我賣3800萬的話，還可以拿錢拍《我的成長》第二季！」

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