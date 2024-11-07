晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）九孔火燒車後首露面曝始末！「砸2千萬買地」突喊被王中平騙

九孔（左）、小8。（記者林欣穎攝）九孔（左）、小8。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕九孔上月底開賓士大G越野車出門，開到半路竟冒煙起火，急忙跟里長拿滅火器滅火，今（7）日九孔與小8出席新節目《我的成長》記者會做宣傳，他也透露目前狀況，坦言車還停在車庫中。

九孔在2010年花480萬買下賓士大G越野車，坦言從以前就很喜歡該車款，如今車也開快14年、沒有再保險，當天他開車準備買菜做飯，「車子風扇壞了過熱，環保的線圈就著了、就旺了。」目前車還在車庫裡面，今天是開著丈母娘的車來記者會的，也說現在家人都不准他開老車，還搞笑透露2歲女兒現在看到他回家都會對著他喊：「爸爸車燒掉了！」九孔則樂觀表示：「好兆頭啦，越燒越旺。」

九孔。（記者陳奕全攝）九孔。（記者陳奕全攝）

九孔多年前在金山買了2000坪的土地，在王中平鼓吹下種了一百多棵樹，沒想到一顆都沒種活，坦言已經很久沒再去，九孔更氣憤直呼：「被王中平騙，他說他是種樹好手，種了一堆樹結果一顆都沒活。」更透露光運樹、種樹來來回回就花了快200萬。

媒體詢問他怎麼不把地賣出時，他則恍然大悟直呼：「這也是好方法！當時2千多萬買的，我賣3800萬的話，還可以拿錢拍《我的成長》第二季！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中