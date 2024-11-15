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台俄混血若熙娘娘遭惡狼性侵不雅照外流 宛若台版「勝利事件」

女星「DJ Rara」若熙娘娘近日在節目上淚訴人生遭遇最黑暗的一面。（翻攝自IG）女星「DJ Rara」若熙娘娘近日在節目上淚訴人生遭遇最黑暗的一面。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「DJ Rara」若熙娘娘近日在節目上淚訴人生遭遇最黑暗的一面，她說自己曾遭惡狼性侵並拍下不雅照，之後這些不堪的照片竟流入各個群組，群組裡甚至還有多名男藝人，現場來賓驚呼：簡直是韓星「勝利事件」台灣版。

台俄混血的若熙娘娘擁有魔鬼身材、天使臉蛋。（翻攝自IG）台俄混血的若熙娘娘擁有魔鬼身材、天使臉蛋。（翻攝自IG）

台俄混血的若熙娘娘說，當初本想應徵女團，因為這樣間接認識了一名男子，兩人曖昧間若熙娘娘暈船，戀愛腦大發作，決定為愛放棄女團夢，還答應到男子公司當經紀人。由於兩人關係未確定，若熙娘娘在男子面前力求表現，某次酒醉時看到男子送其他女子回家，賭氣的若熙娘娘就讓另一名男子送她回家。

若熙娘娘曾因不雅照流入群組心情跌落低谷。（翻攝自IG）若熙娘娘曾因不雅照流入群組心情跌落低谷。（翻攝自IG）

原本想要刺激心儀的「他」，沒想到送若熙娘娘回家的卻是色狼，當時原本是兩個男生、一個女生要送他回家，其中一名男子跟若熙娘娘熟識，兩人有8、9年交情，所以若熙娘娘並未提高警戒心，結果醒來才發現自己被送到一間錄音室，對方拿了飲料讓她喝，喝完後若熙娘娘便不省人事。等到清醒過來，發現自己衣衫不整，還被男子壓在身下，若熙娘娘下得激烈反抗，抓到衣服就逃離現場。

若熙娘娘的不雅照被發在群組，裡頭還有男藝人。（翻攝自YouTube）若熙娘娘的不雅照被發在群組，裡頭還有男藝人。（翻攝自YouTube）

事發之後，若熙娘娘不敢告訴任何人，直到正在曖昧的那名男子傳訊給她，告訴她：妳衣衫不整的照片在群組流傳、散布。若熙娘娘說：「那個群組有男藝人，有很多人，起碼有20、30個受害者」。若熙娘娘也曾因此事落淚、傷心，情緒也陷入低谷，後來靠心理諮商幫助才逐漸走出陰霾。

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