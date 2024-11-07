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（影）吳宗憲快看！胡瓜不忍了開嗆黃安「討厭」內情曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜親自籌辦明年在北流的「鑽石舞台之夜」演唱會，他今天出席記者會宣傳，擔任製作總監的他已經砸了台幣700萬，霸氣放話不擔心票房，「賠了就賠了，反正民視有給我錢。」笑翻全場。

胡瓜（記者潘少棠攝）胡瓜（記者潘少棠攝）

「鑽石舞台之夜」演唱會明年2月22、23日兩天於北流登場，卡司包括陳美鳳、任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎在內。

胡瓜（記者潘少棠攝）胡瓜（記者潘少棠攝）

胡瓜表示，這次邀約的歌手全是鑽石級陣容，包括陳美鳳、藍心湄、任賢齊、歐漢聲等藝人都宣布要捐出唱酬，讓他很感動。

胡瓜透露，會特別安排金佩姍、林俊逸搭檔合唱八點檔的主題曲，包括《一剪梅》、《新鴛鴦蝴蝶夢》等夯曲。

由於《新鴛鴦蝴蝶夢》的原唱是黃安，沒想到胡瓜笑說：「唱歌的人討厭，但歌並不討厭，歌是無罪的」，語出驚人讓全場驚呼。

「鑽石舞台之夜」演唱會門票將於明天在年代售票系統與四大超商開賣。

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