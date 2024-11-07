男神池昌旭化身被通緝皮條客 反差頹喪成「最廢帥臉」

〔記者許世穎／綜合報導〕由趙祐鎮、池昌旭、河潤景與BIBI金形瑞主演的Disney+ 犯罪驚悚韓劇《江南B-Side》已於昨（6）日上線，首播前兩集就資訊量滿滿，毫不拖沓的劇情節奏、與超火爆的動作鏡頭，日前在釜山國際影展首映即大量好評。池昌旭一改往日男神形象，披上高調豹紋毛衣，化身被警局通緝的皮條客，超反差的頹喪形象被稱「最廢帥臉」。

池昌旭在Disney+ 犯罪驚悚韓劇《江南B-Side》化身被通緝的皮條客。（Disney+ 提供）

在首播前兩集中，超暴力的血腥動作戲給好給滿，池昌旭在劇中遭人暗算，憑藉一把小刀以一打十，拳拳到肉的武打戲瞬間血濺四方，導演朴努利更大讚他「只要看到一個武打動作就能馬上模仿出來」；此外，池昌旭詮釋的尹吉晧一角臉上滿佈的怵人的傷疤，無形中透露這個身處社會底層的角色，不得不面對的凶險生活，趙祐鎮更因為這樣的妝造感嘆「池昌旭的臉就是武器」。

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池昌旭在韓劇《江南B-Side》的頹喪形象，被稱為「最廢帥臉」。（Disney+ 提供）

池昌旭也自曝自己跟角色「尹吉晧」仍有相似之處，「我們之間最像的地方是『責任感』，事實上尹吉皓這個人有著很直接跟固執的一面，但是雖然我也有固執和直接的一面」，更笑說「不過我更善於請教跟聆聽。」

日前池昌旭受訪時表示，《江南B-Side》是一部「像滾雪球」一樣的戲劇，預告見不得光的暗黑真相將逐漸浮上檯面，劇中的角色也將逐漸聚集，並組織出更龐大複雜、難以預料的故事。《江南B-Side》已於11月6日在Disney+ 正式首播，全劇共8集，每週將更新兩集。」

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