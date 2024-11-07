李政河為入戲喊惠利「公主」好痴心！狂瘦30公斤太猛

〔記者許世穎／綜合報導〕以韓劇《Moving 異能》爆紅的新生代潛力男星李政河在青春校園電影《FIGHTING！女孩們》飾演暗戀李惠利長達10年之久的純情足球少年，受封「初戀專業戶」的他自曝從開拍前就改口喊惠利為「公主」，還不斷看她演出的電視劇，拍戲時只想著她，展現對惠利的一片痴心，超級入戲，讓惠利忍不住笑說好害羞。

李政河在《FIGHTING！女孩們》變身為呆萌的足球守門員。（華映提供）

李政河在片中扮足球校隊的肉腳守門員「植行」，平時笨手笨腳，不管是讀書或運動都不在行，但為了守護青梅竹馬總是衝第一，擁有大男孩的純真魅力。導演朴範秀說：「為了植行這個角色，我見了很多男演員，都找不到適合的人選，當李政河推開門走進來那一刻，我心想就是他了！」

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導演朴範秀說之前只知道李政河是選秀節目《The Unit》裡笑容很可愛的孩子，「唱跳功力雖然有待加強卻很吸睛，我覺得技巧可以靠著後天努力練習彌補，但與生俱來的特質魅力是誰都教不來的，他的笑眼讓人一見就難忘。」果然生動又討喜的演出，成為電影中一大亮點，讓李政河入圍了第45屆韓國電影青龍獎最佳新人男演員，而女主角惠利則入圍了新人女演員。

朴範秀更表示，其實在《Moving 異能》播出之前就已相中李政河演出，當初李政河在《Moving 異能》拍攝接近尾聲時才參加電影試鏡，已為劇增肥30公斤，看來胖乎乎的走進試鏡間，不過他保證自己絕對會瘦下來，他也說到做到，在開拍前透過健身、有氧運動跟節食，瘦了快30公斤，恢復原本模樣，變身為呆萌的足球守門員植行。

《FIGHTING！女孩們》李惠利個人海報。（華映提供）

電影全片故事以啦啦隊社團「千禧年女孩」展開，拍戲時李政河總是很多被女孩們包圍，「她們因為一起練舞，所以開拍時她們對彼此都已經相當熟悉了，我是後來才加入的，本來很擔心要怎麼和她們互動，但是惠利姐熱情地帶著我融入她們，讓我覺得很感激。」

惠利則大讚李政河渾身充滿正能量，獨特的可愛男孩氣質把植行一角的魅力放到最大，片中兩人的青澀初戀橋段，不僅她演來印象深刻，相信觀眾同樣也會露出會心微笑。《FIGHTING！女孩們》將於11月22日在台上映。

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