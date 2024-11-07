曾莞婷記者會崩潰大哭 相隔3天吐露心聲：社會生病了！

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾莞婷日前在Netflix影集《影后》首映會上有感而發，提到拍戲時萌生想離開演藝圈的念頭，當眾暴哭，只是看到這一新聞的觀眾有的鼓勵她，但也沒少酸言酸語，認為她這行為很搶鏡，因為該劇女主角明明是謝盈萱、楊謹華，卻被她把新聞焦點都搶光，她相隔3天再度吐露心聲：「社會生病了！」

曾莞婷淚灑《影后》首映記者會。（資料照，記者李紹綾攝）

曾莞婷解釋自己崩潰大哭的行為：「發一次瘋是釋放自己最好的方式。」她指出自己平時設一道牆，是怕別人碰觸她柔軟世界，她總覺得現在的社會生病了，看笑話的比真心祝福得多。

請繼續往下閱讀...

至於《影后》裡女明星的角色觸發她內心世界最柔軟的一塊，爆發後才感受到原來身邊愛她的人這麼多，「只是平常我表現得很強大，不需要被照顧，所以他們不敢展現也不需要表現出對我的愛」，經過日前那次暴哭，她懂了不需要一直武裝，也不必害怕被別人看穿。

《影后》編導嚴藝文留言：「莞婷最棒了。」曾莞婷也回她：「謝謝導演跟我們一群貼心溫暖的影后們。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法