（專訪）陳昇、黃連煜雙捲大波浪 認了工作受影響「自救都來不及」

〔記者陳慧玲／專訪〕陳昇、黃連煜、阿Van組成的「新寶島康樂隊」，11月底將推出第13張新專輯《大波浪》，陳昇受訪說：「大波浪成形，反應我們這兩、三年的生活情緒。」

陳昇。（記者潘少棠攝）

「新寶島康樂隊」成員經歷過人生大小波浪，在《大波浪》專輯裡化為創作思緒，陳昇談到：「這大半年來我們在苗栗有『小波浪演出』，每週去苗栗阿煜家聊天吃飯，人都有不同情緒和反應，我是吃了秤砣鐵了心，自己造業自己擔。」

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去年陳昇和黃連煜雙雙捲入MeToo風暴，前陣子黃連煜發文在法律程序下獲得清白，洗刷冤屈，但這對「新寶島康樂隊」工作是否有嚴重影響？陳昇坦言：「顯然有，只能回到簡化生活狀態，我出道早，不貪心，加上小孩大了有自己生活，但阿煜小孩半大不小，經濟上有衝擊，阿Van也有房貸經濟壓力。」

陳昇。（記者潘少棠攝）

對於黃連煜遭遇的事件，陳昇說：「我大概知道狀況，但我負不了他的責任，我自救都來不及了。」陳昇也充滿感觸說：「一波一波來，不同年紀領教不同波浪，人生像海波浪，有時起有時落，日子還是要過下去。」

陳昇。（記者潘少棠攝）

除了推出新專輯，陳昇還要忙年底的跨年演唱會，12月中也要舉辦畫展，他說：「希望以後去天上，媽媽問我事情都做完沒有？我可以說：『都做了，妳給的天分都用上了！』」他保持騎單車、游泳的運動習慣，創作時則會在工作室閉關，連網路都沒有，他說：「閉關時只能喝茶，不能喝酒，不碰就都不會想碰，我家裡也沒有一瓶酒，連酒杯都沒有，只有料理米酒。」

12月31日陳昇將在台北國際會議中心舉行「大波浪」跨年演唱會，購票可洽KKTIX。

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