晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（專訪）陳昇、黃連煜雙捲大波浪 認了工作受影響「自救都來不及」

〔記者陳慧玲／專訪〕陳昇、黃連煜、阿Van組成的「新寶島康樂隊」，11月底將推出第13張新專輯《大波浪》，陳昇受訪說：「大波浪成形，反應我們這兩、三年的生活情緒。」

陳昇。（記者潘少棠攝）陳昇。（記者潘少棠攝）

「新寶島康樂隊」成員經歷過人生大小波浪，在《大波浪》專輯裡化為創作思緒，陳昇談到：「這大半年來我們在苗栗有『小波浪演出』，每週去苗栗阿煜家聊天吃飯，人都有不同情緒和反應，我是吃了秤砣鐵了心，自己造業自己擔。」

去年陳昇和黃連煜雙雙捲入MeToo風暴，前陣子黃連煜發文在法律程序下獲得清白，洗刷冤屈，但這對「新寶島康樂隊」工作是否有嚴重影響？陳昇坦言：「顯然有，只能回到簡化生活狀態，我出道早，不貪心，加上小孩大了有自己生活，但阿煜小孩半大不小，經濟上有衝擊，阿Van也有房貸經濟壓力。」

陳昇。（記者潘少棠攝）陳昇。（記者潘少棠攝）

對於黃連煜遭遇的事件，陳昇說：「我大概知道狀況，但我負不了他的責任，我自救都來不及了。」陳昇也充滿感觸說：「一波一波來，不同年紀領教不同波浪，人生像海波浪，有時起有時落，日子還是要過下去。」

陳昇。（記者潘少棠攝）陳昇。（記者潘少棠攝）

除了推出新專輯，陳昇還要忙年底的跨年演唱會，12月中也要舉辦畫展，他說：「希望以後去天上，媽媽問我事情都做完沒有？我可以說：『都做了，妳給的天分都用上了！』」他保持騎單車、游泳的運動習慣，創作時則會在工作室閉關，連網路都沒有，他說：「閉關時只能喝茶，不能喝酒，不碰就都不會想碰，我家裡也沒有一瓶酒，連酒杯都沒有，只有料理米酒。」

12月31日陳昇將在台北國際會議中心舉行「大波浪」跨年演唱會，購票可洽KKTIX。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中