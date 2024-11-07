媽媽出獄了！孫生幫忙租房買物資 自嘲：她是真投資達人

孫生多次為母親偷竊事件苦惱，昨發文透露母親已出獄。（翻攝自孫生Threads）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「反骨男孩」成員孫生6日深夜發文透露，母親突然出獄並來敲家門，他迅速幫母親處理了租房和生活用品等雜事，無奈嘆:「這種無力感，真的很累。」

孫生長年以來因母親有偷竊習慣而困擾，昨天發文表示，媽媽出獄突然來按電鈴，「她可能有寄信給我，我太忙沒看到，總之幫她瞬間找房子瞬間打理一切，瞬間買超多民生用品，因為真的不能住一起，我早試過了極度痛苦。」還無奈提到過去幫母親租房，總是住不到租約期滿，母親又因偷竊進監獄。

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孫生雖然對母親這樣的行為已經習慣，但事情反覆發生，他仍感到厭煩，「很多人叫我不要理她就好了，但我怎麼可能不理她?完全辦不到，因為她始終是我媽呀⋯我想她如果沒生下我，就會跟路邊很多街友一樣，還好她有生下我。」最後不忘幽默自嘲：「我媽這樣很划算欸，只養我到小學然後我會養她一輩子，她才是真正的投資達人？！」

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