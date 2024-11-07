嫁中國富少慘背債！女星狂接25部戲「賣命還清13億」

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星劉濤為《天龍八部》、《瑯琊榜》等多部戲劇出演，不過她卻於2007年和相識僅20天的富商王珂證實結婚，同時更宣布退出演藝圈。豈料，富商老公不久後傳出投資失敗欠下鉅債，劉濤也因此被迫復出不斷接戲，短短5年就還清13億台幣債務。

劉濤（左）2007年閃嫁中國富少王珂。（翻攝自小紅書）

劉濤2007年閃嫁王珂並退出演藝圈，育有1雙兒女的她專心在家相夫教子，期間王珂因投資失利欠下巨債，她選擇共同承擔隨即復出拍戲。驚人的是，劉濤自2011年至2015年，出演多達25部戲劇，更曾於1年內參與18部電視劇，不到5年就順利償還約13億台幣債務，她因賣命被封為「拼命三娘」、「國民賢妻」。

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不過好景不長，王珂再於2022年遭網友踢爆炒幣失利，夫妻倆更因此傳出離婚消息，眼見各界輿論甚囂塵上，劉濤最終忍不住發聲闢謠，「您發布的為不實內容。請立即刪除，網路並非法外之地，拒絕造謠及傳謠，我們保留合法追究的權利。」她揚言提告後才得以平息風波。

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